Профорганизация выплатит бастующим учителям небольшое пособие

В письме к своим членам EHL сообщает, что средства фонда EHL по выплате пособий по забастовке и безработице будут использованы для выплаты пособий тем учителям, которые продолжают оставаться членами профсоюза и бастовали в течение предыдущих пяти дней.

Это означает, что пособие по забастовке будет выплачиваться, начиная с шестого дня забастовки и далее, тем, кому работодатель не заплатил за эти дни. Размер оплаты за день забастовки составит 50% от брутто-зарплаты учителя за 2024 год, то есть 31 евро нетто.

В четверг на заседании кабинета министров обсуждался вопрос об оплате труда учителей, но соглашение не было достигнуто. Затем, после часового заседания EHL, лидер профсоюза Реэмо Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы прекратить, если бы правительство предложило разумные решения.

«Поскольку правительство продолжает курс на нанесение максимального ущерба эстонскому образованию и не хочет разрешать ситуацию, на собрании мы увидели, что ситуация не изменилась», - сказал Вольтри.

Он добавил, что правительство хочет прежде всего забастовки учителей, а не самих учителей. «Ничего не поделаешь - учителя протягивают правительству руку помощи, чтобы правительство вошло в историю как виновник самой продолжительной забастовки учителей в истории».

Бессрочная забастовка учителей началась 22 января.