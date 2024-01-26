Сезон лыжных марафонов Estoloppet стартует в эту субботу!

Старт марафону будет дан в 11 часов, дистанция полумарафона откроется в 12.30. В общей сложности на мероприятия зарегистрировалось более 500 участников.

Главный организатор марафона Тармо Кярди подтверждает, что трасса выдержала сильную оттепель и все лыжные забеги пройдут, как изначально планировалось.

«Марафон проходит на дистанции 14 км, которую необходимо преодолеть за три круга. Полумарафонскую дистанцию ​​необходимо преодолеть дважды, ее длина составляет 10 км. Печально знаменитые самые опасные подъемы Мыэдака мы исключили из маршрута, чтобы гонка подходила для лыжников с обычным уровнем подготовки», — призывает всех принять участие Кярди.

Последние приготовления на трассе будут сделаны в пятницу вечером.

«Несмотря на то, что это марафон в свободной технике, мы постараемся дать возможность пройти дистанцию и классическим стилем. Информацию о ситуации мы сразу же опубликуем на странице Вируского марафона в Facebook. На той же странице в пятницу будут опубликованы рекомендации специалистов нашего партнера по смазочным материалам Skiwax, которые будут тестировать лыжи прямо на месте, в Мыэдака».

Собирающимся на марафон Кярди рекомендует приходить за час до старта, чтобы можно было спокойно подготовиться и разогреться. «Следует учитывать, что бесплатная парковка находится в 700 метрах от центра соревнований, платная парковка находится рядом с центром соревнований, машин ожидается много».

На трассе есть две точки обслуживания, где участников ждут соль, хлеб, банан, шоколад и теплый энергетический напиток. Марафонским супом в этом году стала солянка, которую приготовят повара Раквереского профессионального училища и угостят всех желающих на финише. Тармо Кярди напоминает участникам, что посуда, которую будут использовать на мероприятии, многоразовая, ее необходимо собирать, поскольку организаторы ждут ее обратно.

Для юных любителей лыж Вируский марафон предлагает прекрасную детскую программу, которая начнется в 11.15 с урока катания на лыжах. В 11.55 начнутся детские заезды.

«В зависимости от своих навыков дети могут выбирать между дистанцией 400 м или 1500 м и преодолевать ее в своем темпе, время учитываться не будет, а на финише каждый получит приз», — говорит Кярди.

Расписание Вируского марафона 09:00 - 10:45 выдача стартовых материалов 11:00 старт марафона (42 km) 12:30 старт полумарафона 11:15 Урок катания на лыжах (Лыжный автобус) 11:55 Детские лыжные гонки Farmi (на стадионе) 16:30 финиш закрывается