Колонка Postimees ⟩ Желтая карточка премьер-министру

Все мы слышали выражение «положение обязывает»: noblesse oblige. Да, в Эстонии исторически не было таких сословий, как во Франции (духовенство, дворянство, крестьяне). Но все-таки у нас сформировалась своя элита, в том числе политическая элита, которая возглавляет конституционные институты. Наиболее важными представителями этой элиты являются спикер парламента, премьер-министр и президент.
Историческое отсутствие сословий не может служить оправданием хамского поведения, хотя и позволяет понять ситуацию. Напомним, что британское дворянство делится на высшее дворянство, лордов и низшее дворянство, gentry, от которого произошел синоним «джентльмен». Джентльмен - мужчина, который ведет себя вежливо.
Но это касается и женщин. Джентльмен должен уметь обуздать свой собственный нрав, а также забыть о своих личных симпатиях и антипатиях, особенно тогда, когда речь идет о дипломатии и управлении государством, которые связаны между собой. Решение премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) отказаться от приема по случаю Дня независимости Эстонской Республики беспрецедентно и кажется своенравным, неподходящим для премьер-министра отношением, достойным желтой карточки. Углубляясь в объяснения премьер-министра, ситуация выглядит еще более странной.
В четверг премьер-министр сказала, что не пойдет на прием из солидарности с членами Рийгикогу. Поэтому логично сделать вывод, что она солидарна с партией EKRE, которая днем ранее заявила, что не пойдет на прием в полном составе, поскольку, по их мнению, президент унизил институт парламента, не пригасив большинство членов Рийгикогу. В то же время и премьер-министр, и ее партия неоднократно критиковали EKRE за уничтожение парламентаризма путем обструкции.
Обратим внимание, что президент Алар Карис планирует позвать на прием правление Рийгикогу, председателей и вице-председателей комиссий, а также руководителей фракций. В этом бесспорно выражается уважение к парламенту как к институту, независимо от того, что глава государства думает о происходящем в парламенте. Таким образом, президент не нарушил упомянутый выше принцип джентльменства, хотя, возможно, подал дипломатический сигнал.
А какой сигнал сейчас подает премьер-министр? Каллас подчеркивает превосходство парламентаризма над президентом, но сама является представителем исполнительной власти, отличившимся стремлением превратить парламент в резиновый штамп. Здесь нет восприятия полутонов. Возможно, настоящая причина кроется в чем-то другом. Безусловно, Кае Каллас удобнее оставаться подальше от церемонии рукопожатия с президентом, на которой она должна появиться вместе с мужем, за спиной которого стоит тень транспортного скандала с перевозками в восточном направлении.
Теоретически она могла прийти туда с отцом. Однако с имиджевой точки зрения это, вероятно, не будет хорошим шагом. Все остальные варианты также были бы немного неудобны премьеру в этом году по тем или иным соображениям: прием - это не только просмотр спектакля в темном зале, но прежде всего последующая беседа в непринужденной обстановке, иными словами: дипломатия.