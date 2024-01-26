Колонка Postimees ⟩ Желтая карточка премьер-министру

Историческое отсутствие сословий не может служить оправданием хамского поведения, хотя и позволяет понять ситуацию. Напомним, что британское дворянство делится на высшее дворянство, лордов и низшее дворянство, gentry, от которого произошел синоним «джентльмен». Джентльмен - мужчина, который ведет себя вежливо.

Но это касается и женщин. Джентльмен должен уметь обуздать свой собственный нрав, а также забыть о своих личных симпатиях и антипатиях, особенно тогда, когда речь идет о дипломатии и управлении государством, которые связаны между собой. Решение премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) отказаться от приема по случаю Дня независимости Эстонской Республики беспрецедентно и кажется своенравным, неподходящим для премьер-министра отношением, достойным желтой карточки. Углубляясь в объяснения премьер-министра, ситуация выглядит еще более странной.

В четверг премьер-министр сказала, что не пойдет на прием из солидарности с членами Рийгикогу. Поэтому логично сделать вывод, что она солидарна с партией EKRE, которая днем ​​ранее заявила, что не пойдет на прием в полном составе, поскольку, по их мнению, президент унизил институт парламента, не пригасив большинство членов Рийгикогу. В то же время и премьер-министр, и ее партия неоднократно критиковали EKRE за уничтожение парламентаризма путем обструкции.