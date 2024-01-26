Семиклассник – министру образования: я знаю, как прекратить забастовку и найти приемлемое решение

«Во время сегодняшнего заседания кабинета министров мне в почтовый ящик пришло письмо. Дети принимают активное участие и предлагают свои варианты. Я согласна, что в будущем обучение могло бы проходить не только в формате уроков. Согласны?» – сообщила в Facebook министр образования и науки Кристина Каллас.

Далее министр процитировала письмо школьника: «Уважаемая министр образования Кристина Каллас, у меня есть предложение, как прекратить забастовку учителей и найти приемлемое решение. Я предлагаю сделать рабочую неделю четырехдневной, то есть с понедельника по четверг. Цель – снизить нагрузку на учителей и учеников при сохранении нынешнего уровня оплаты труда. Пятница должна быть оставлена для самостоятельной работы учеников и общего рабочего времени (собрания, курсы и т.д.) для учителей. С уважением, Стен, ученик 7-го класса».