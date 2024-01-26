ОТЧЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ⟩ Каждый четвертый учитель, преподающий естественные и точные науки, не соответствует квалификационным требованиям

Учитель может быть формально квалифицированным, то есть у него может быть и необходимая степень магистра, и профессия преподавателя, но в то же время у него может отсутствовать конкретная предметная подготовка. Однако преподавание, например, химии, физики или математики на высоком уровне требует не только владения темой, но и знания предметной дидактики, то есть практики и теории преподавания предмета. Развитию предметных компетенций учителей уделяется мало внимания как со стороны руководителей школ, так и со стороны Министерства образования и науки.

«Учитель часто преподает несколько предметов, но в выборке Госконтроля только 34 процента учителей имели необходимую подготовку по всем преподаваемым естественным и точным наукам, - сказал менеджер аудита Рауно Винни. - Это слишком мало. Кроме того, 27 процентов проверенных учителей вообще не имели подготовки для преподавания таких предметов. Это слишком много».

Государственный контроль рекомендует Министерству образования и науки приложить больше усилий для упорядочения данных о квалификации учителей в Инфосистеме эстонского образования. Оценка квалификационных требований должна быть лучше объяснена руководителям школ. Верные и актуальные данные о соответствии учителей квалификационным требованиям необходимы для выявления изменений в преподавательском составе; для понимания того, что нужно делать для обеспечения качественного образования и сколько денег и людей для этого необходимо.