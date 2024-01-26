Нехватка учителей общеобразовательных школ, соответствующих квалификационным требованиям, на самом деле даже больше, чем показывает Инфосистема эстонского образования, заключил Государственный контроль в опубликованном сегодня аудиторском отчете. Кроме того, проблемой является количество учителей с недостаточным уровнем предметных компетенций: из почти 500 попавших в выборку данного исследования учителей, преподающих естественные и точные науки в основной школе, более четверти не имели необходимой подготовки для преподавания своих предметов.
ОТЧЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ⟩ Каждый четвертый учитель, преподающий естественные и точные науки, не соответствует квалификационным требованиям
Госконтроль считает, что Министерство образования и науки отклоняется от намеченных целей по увеличению числа учителей. Хотя в плане действий по увеличению числа учителей указано, что к 2026 году 90 процентов учителей общеобразовательных школ должны соответствовать квалификационным требованиям, эта цель вряд ли будет достигнута. Если в 2014 году, по данным Haridussilm (портал данных сферы образования - прим.ред), 90,2 процента учителей соответствовали квалификационным требованиям, то к 2022 году этот показатель сократился до 81,2 процента. Эта цель будет еще больше сдвинута в будущее, когда с 1 августа этого года к квалификационным требованиям добавится знание эстонского языка.
«Аудит показал, что нет корректных данных о требованиях к квалификации учителей. В выборке Госконтроля примерно каждый четвертый учитель, преподающий естественные и точные науки, не соответствовал квалификационным требованиям», - заявил менеджер аудита Государственного контроля Рауно Винни.
Хотя данные Инфосистемы эстонского образования (EHIS) свидетельствуют, что 82 процента из 486 включенных в аудиторскую выборку учителей, преподающих естественные и точные науки, соответствовали квалификационным требованиям, в ходе аудита выяснилось, что в действительности доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям, меньше (составляет 76 процентов). Эта проблема обусловлена двумя причинами: руководители школ допускают ошибки при оценке квалификационных требований, поскольку при оценке соответствия существует слишком много возможностей для интерпретации, и данные неправильно вносятся в Инфосистему эстонского образования.
Государственный контроль отмечает, что нехватка должным образом подготовленных учителей ухудшает качество общего образования. Проведенный Госконтролем анализ показал, что в условиях нехватки учителей уроки по естественным и точным наукам часто проводят другие штатные учителя-предметники или классные руководители, а также сменившие профессию энтузиасты.
Учитель может быть формально квалифицированным, то есть у него может быть и необходимая степень магистра, и профессия преподавателя, но в то же время у него может отсутствовать конкретная предметная подготовка. Однако преподавание, например, химии, физики или математики на высоком уровне требует не только владения темой, но и знания предметной дидактики, то есть практики и теории преподавания предмета. Развитию предметных компетенций учителей уделяется мало внимания как со стороны руководителей школ, так и со стороны Министерства образования и науки.
«Учитель часто преподает несколько предметов, но в выборке Госконтроля только 34 процента учителей имели необходимую подготовку по всем преподаваемым естественным и точным наукам, - сказал менеджер аудита Рауно Винни. - Это слишком мало. Кроме того, 27 процентов проверенных учителей вообще не имели подготовки для преподавания таких предметов. Это слишком много».
Государственный контроль рекомендует Министерству образования и науки приложить больше усилий для упорядочения данных о квалификации учителей в Инфосистеме эстонского образования. Оценка квалификационных требований должна быть лучше объяснена руководителям школ. Верные и актуальные данные о соответствии учителей квалификационным требованиям необходимы для выявления изменений в преподавательском составе; для понимания того, что нужно делать для обеспечения качественного образования и сколько денег и людей для этого необходимо.
Государственный контроль рекомендует Министерству образования и науки активнее поддерживать как развитие предметных компетенций учителей, так и соблюдение квалификационных требований. Учителя нуждаются в более систематической поддержке для соблюдения квалификационных требований и развития предметных компетенций, поскольку уровень знаний и умений учителей напрямую влияет на качество образования.
Необходимо решительно продвигаться вперед в реализации плана действий по увеличению числа учителей, а также других решений в области образовательной политики, таких как упорядочение школьной сети, которые могли бы обеспечить экономию ресурсов и создать предпосылки для улучшения условий труда компетентных учителей - более высокую зарплату и разумную нагрузку в их профессии.
Как проводился аудит?
В ходе аудита Государственный контроль оценил соответствие квалификационным требованиям учителей естествознания, физики, химии, географии, биологии и математики (то есть естественных и точных наук) в 7-9 классах (третьей ступени) муниципальных школ, поскольку положение таких учителей в школах особенно критично.
Квалификационные требования к учителям основной школы и гимназии - это степень магистра (высшее образование для преподающих факультативные предметы) или эквивалентная квалификация, квалификация учителя и знание эстонского языка. Знание эстонского языка в ходе аудита не анализировалось, поскольку это требование вступит в силу 1 августа 2024 года.
В контексте оценки соответствия квалификационным требованиям учителей, работавших в школе до 1 сентября 2013 года, учитель также может считаться соответствующим квалификационным требованиям, если он получил среднее специальное или высшее педагогическое образование или высшее образование по предмету, который он преподает, и обладает педагогическими компетенциями.
Выборка данного аудита состояла из 486 учителей естественных и точных наук в классах третьей ступени муниципальных школ с числом учащихся до 250 человек. В выборку Государственного контроля попали 20% всех учителей естественных и точных наук в классах третьей ступени муниципальных школ Эстонии в 2022/2023 учебном году.
Во-вторых, Госконтроль проверил предметные компетенции учителей естественных и точных наук. Единого определения предметной компетенции не существует. В целом, предметная компетенция - это знание содержания предмета (специальности, предметной области), а также теории и практики его преподавания (предметной дидактики). При таком широком определении предметные компетенции охватывают все компетенции, описанные в профессиональном стандарте учителя.
Для оценки предметных компетенций Государственный контроль опирался на дипломы и свидетельства о профессиональном и дополнительном образовании. Они показывают подготовку учителя к преподаванию предмета. Самостоятельное саморазвитие и развитие предметных компетенций (например, через опыт работы, наставничество, сотрудничество и прочее) не анализировались.