Террас: страны ЕС не должны признавать результаты российских выборов

В обращении евродепутатов президентские выборы в России названы нелегитимными. «Приход к власти Владимира Путина, которого вновь избирают президентом на этих выборах, не является правомерным, поэтому с момента его повторной инаугурации Европейский союз должен рассматривать его как нелегитимного», – говорится в обращении.

«Война против Украины длится уже почти десять лет, последние два года режим Путина в ходе полномасштабной агрессивной войны оккупировал и аннексировал значительные территории Украины, где также должны состояться выборы президента России. Проведение оккупантом выборов на оккупированных и аннексированных территориях – это преступный фарс, результаты которого не могут считаться легитимными», – заявил Террас.

«Демократия в России – это лишь рудимент, а институты, созданные для установления верховенства закона и контроля за его функционированием, превратились в инструмент диктатора. Свободная пресса прекратила свое существование, а на ее месте свирепствует пропаганда, прославляющая режим. Гражданские права и свободы попираются, свобода слова и собраний ограничивается под угрозой самого сурового наказания. Не может быть никаких сомнений в незаконности выборов в таких условиях, а диктатор, укрепляющий свою власть в ходе этого процесса, не может считаться законно избранным главой государства», - говорится в инициированном Террасом обращении.

Петиция, адресованная председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, открыта для сбора подписей евродепутатов до 31 января.