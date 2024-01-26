Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией по неизвестной причине вышел из строя

Безопасность поставок в Эстонию гарантирована, и в настоящее время ей ничего не угрожает. До конца пятницы Elering будет использовать активируемые в случае подобных сбоев резервные мощности в регионе для компенсации электроэнергии, которая должна была поступать через EstLink 2, который.

Если устранение неисправности займет больше времени, с субботы EstLink 2 в регионе Эстонии будет заменен другими производственными мощностями, которые в настоящее время не вышли на рынок электроэнергии со своими предложениями.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью свыше 170 км, около 12 км этой линии проходит в виде наземной кабельной по территории Эстонии, почти 147 км по дну Финского залива как морской кабель, а около 14 км как воздушная линия по территории Финляндии.