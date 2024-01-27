ИСТОРИЯ ⟩ Польская горка на краю таллиннской Африки

Портреты супругов Багриновских в часовне, которую местные жители прозвали «часовней мумий». Фото: Ханс Соосаар

Африканские пески

Если сейчас парк Пооламяги – это просто тихий зеленый оазис, куда можно удалится от городской суеты, то в межвоенном Таллинне здешние места воспринимались по-другому. Во-первых, горка была заметно больше. Постепенно ландшафт менялся, причем рукотворными методами – здесь добывали песок и щебень, применявшиеся в строительстве в других местах по всему городу. Делали это, так сказать, по направлению от тогдашней кассы по безработице.

Великая депрессия докатилась и до Эстонии, на стыке 1920-30-х в стране были десятки тысяч безработных. Государство развернуло огромную программу помощи, мужчин и женщин нанимали на физически тяжелые работы и выдавали горячую еду. В Таллинне одним из таких центров по добыче стройматериалов усилиями безработных стали окрестности Пооламяги – сообщения об этом можно найти во многих газетах тех лет.

Холм Пооламяги с годами стал заметно меньше. Фото: Нюляндер. Собрание Таллиннского городского архива, ок. 1936

Под холмом протекала река Хярьяпеа, о которой мы рассказывали ранее. Рядом была стихийная свалка, а с другой стороны холма уже в 1913 году был разбит парк Тийгивески. Там же располагалось футбольное поле, где в 1921 году даже состоялся матч между сборными Эстонии и Швеции (сыграли вничью).