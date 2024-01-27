Неприметный сквер Пооламяги в центре Таллинна таит в себе много интересного, но по-прежнему остается для многих людей загадкой на карте города, пишет историк Иван Лаврентьев.
ИСТОРИЯ ⟩ Польская горка на краю таллиннской Африки
Среди десятков таллиннских парков двое стоят особняком: в Копли и Каламая зеленые насаждения расположены на месте бывших кладбищ, уничтоженных сравнительно недавно – в 1950-60-х. В обоих случаях о былом предназначении напоминают как полные названия парков, так и отдельные ландшафтные решения. Так, в парке Каламая максимально сохранена оригинальная сеть дорожек, а детская площадка нарочно расположена несколько в стороне от места бывших захоронений.
В прошлом году сквер размером поменьше был открыт на месте бывшего еврейского кладбища на улице Магазини. Однако неподалеку есть еще одно неприметное место, где прежде тоже хоронили усопших. Место это – холм и одноименный парк Пооламяги. Пожалуй, многие и не знают о его существовании: если вы не местный житель, то невелики шансы оказаться в этом парке случайно.
Рядом с парком находится несколько примечательных спортивных объектов: теннисные корты, легкоатлетический манеж, спортхолл «Калев» и одноименный стадион, где проходят праздники песни. Всего в пяти минутах ходьбы находятся автовокзал, центральный рынок и Восточно-Таллиннская центральная больница на улице Рави, однако непрерывный гул машин с улицы Юхкентали практически не слышен.
Часовня мумий
Католичество пришло на территорию современной Эстонии с войсками из Дании и Вестфалии в начале XIII века. По легенде, именно в битве на месте будущего Таллинна в 1219 году на датчан с неба опустился их красно-белый национальный флаг – старейший непрерывно использующийся национальный символ во всем мире. После реформации католики утратили былые позиции и большинство городского населения перешло в лютеранство.
Однако и в дальнейшем в Таллинне (тогдашнем Ревеле) проживали представители разных конфессий. Новый католический собор на улице Вене в Старом городе был построен в 1845 году, а первое захоронение на новом участке, выделенном под кладбище, состоялось еще раньше – в 1803 году здесь упокоилась пятилетняя девочка Марианна.
На стыке XIX и XX веков в Таллинне проживало около 6000 католиков. Большинство составляли поляки и литовцы, однако встречались также французы, немцы, итальянцы и представители других национальностей. Поскольку поляки доминировали, то и место погребения в народе прозвали именно «польской горкой».
Примерно в середине XIX века на кладбище появилась заметная постройка. По завещанию одного из усопших по центру холма возвели часовню в стиле классицизма. Известно, что ее заказчиком выступил дворянин польского происхождения Йозеф Багриновский, имевший чин надворного советника – статус весьма солидный, но вовсе не запредельный (в Табели о рангах это чин 7-го класса, соответствующий званию подполковника в армии).
Багриновский вместе с супругой Антониной зорко следил за всеми посетителями часовни с портретов, украшавших стену часовни. О польском чиновнике известно сравнительно немного: вероятно, он был военным медиком. Супругов похоронили в крипте, а в самой капелле были установлены два пустых гроба. В народе место прозвали «часовня мумий», и наверняка многие местные мальчишки сто лет назад пугали друг друга страшными рассказами с типичными сюжетами ужасов.
Африканские пески
Если сейчас парк Пооламяги – это просто тихий зеленый оазис, куда можно удалится от городской суеты, то в межвоенном Таллинне здешние места воспринимались по-другому. Во-первых, горка была заметно больше. Постепенно ландшафт менялся, причем рукотворными методами – здесь добывали песок и щебень, применявшиеся в строительстве в других местах по всему городу. Делали это, так сказать, по направлению от тогдашней кассы по безработице.
Великая депрессия докатилась и до Эстонии, на стыке 1920-30-х в стране были десятки тысяч безработных. Государство развернуло огромную программу помощи, мужчин и женщин нанимали на физически тяжелые работы и выдавали горячую еду. В Таллинне одним из таких центров по добыче стройматериалов усилиями безработных стали окрестности Пооламяги – сообщения об этом можно найти во многих газетах тех лет.
Под холмом протекала река Хярьяпеа, о которой мы рассказывали ранее. Рядом была стихийная свалка, а с другой стороны холма уже в 1913 году был разбит парк Тийгивески. Там же располагалось футбольное поле, где в 1921 году даже состоялся матч между сборными Эстонии и Швеции (сыграли вничью).
В целом, местность была относительно песчаной и на месте современного стадиона «Калев» песка было столько, что сильный ветер мог вызвать даже небольшую песчаную бурю. Именно по этой причине здешняя улица, известная нам как Выйстлузе, получила в XIX веке название Африканской (недавно топоним воскресили для названия местного общественного огорода).
На смену кладбищу пришел стадион
Точное число произведенных на католическом кладбище захоронений неизвестно: источники дают разброс от 500 до 800 усопших. Большая часть из погребений пришлись на XIX век. В 1930-х провели инвентаризацию могил: всего на кладбище к этому времени насчитывалось 44 могилы с оградками.
Отдельная площадка предназначалась для захоронения священнослужителей. По некоторым устным свидетельствам, здесь была захоронена часть жертв советской бомбардировки Таллинна 9 марта 1944 года. В любом случае, доля католиков резко пошла на убыль уже после Первой мировой войны и кладбище стало приходить в запустение.
Официально кладбище закрыли в 1955 году и тогда же приступили к ликвидации: часовню снесли, могилы уничтожили. Главная причина – строительство по соседству Комсомольского стадиона, в наши дни известного как «Калеви Кескстадион». Бывшее кладбище превратилось в парк. При этом, парк со стадионом планировалось построить на этом месте еще в конце 1930-х, во времена независимой межвоенной Эстонии.
Спортивные объекты окружили холм и с других сторон. На месте бывшего футбольного поля в 1962 году построили спортхолл «Калев», известный в основном как баскетбольная арена. Еще раньше, в 1926 году, к юго-западу от холма расчистили место для первых теннисных кортов. Позже добавились новые площадки, когда река окончательно скрылась под землей. В 1950-х планировалось расширить их до целого теннисного стадиона, но проект реализовали лишь частично. Тогда же построили массивную лестницу, которая ведет на холм со стороны улицы Херне. В 1996 году в непосредственной близости холма был построен легкоатлетический манеж.
В 1990 году на месте бывшего кладбища установили небольшой мемориальный камень. Сейчас город Таллинн планирует реконструкцию парка Пооламяги, чтобы деликатно обновить скрытую от посторонних и тихую зеленую зону. Поэтому три года назад на холме провели археологические раскопки. Оказалось, что фундамент часовни Багриновских прекрасно сохранился. Рядом также были обнаружены несколько других могил. По окончании исследований все, что осталось от часовни, вновь засыпали землей.
Несмотря на то, что историческое кладбище было уничтожено почти 70 лет назад, до нас дошли различные фотоснимки и развалины построек на холме с говорящим названием Пооламяги. Однако есть в Таллинне и такие кладбища, о существовании которых не напоминает ни один топоним. Так например, в микрорайоне Торупилли на месте стадиона Кадриоргской немецкой гимназии еще в XIX веке располагалось кладбище староверов. Впрочем, это уже совсем другая история.