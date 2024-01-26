Уже 16 часов без света и тепла: сотни домов в Харьюмаа остались без электричества

В Харьюмаа в Маарду сотни домохозяйств уже 16 часов остаются без электричества. Устранение неполадок может продлиться до сегодняшнего вечера.
Вчера, 25 января, вечером около 18.20 в Харьюмаа в сотнях домов погас свет. К утру электроэнергия так и не появилась, а, по предварительным прогнозам, устранение возникших неполадок может продлится до восьми вечера 26 января.
Положение усложняет и то, что в некоторых домах люди остались и без тепла, поскольку у них электрическое отопление.
На данный момент аварийное отключение электроэнергии в Харьюмаа затрагивает 247 клиентов Elektrilevi.
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