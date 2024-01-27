Сб, 27.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Видео ⟩ В одном из самых дорогих домов попечения Эстонии предположительно орудовал геронтофил: его ДНК нашли на кроватях клиентов

Kuuuurija
Copy
Дом попечения Pihlakodu.
Дом попечения Pihlakodu. Фото: kuvatõmmis «Kuuuurija» saatest.

В конце прошлого года стало известно, что одного из работников расположенного в Табасалу дома попечения Pihlakodu подозревают в сексуальном насилии над немощными пожилыми постояльцами. Передаче Kuuuurija удалось пообщаться с одной из сиделок дома попечения и выяснить детали этой шокирующей истории.

 Заведующая домом попечения Ауле Кикас написала сотрудникам письмо, которое ни при каких обстоятельствах не должно было попадать в СМИ, но, тем не менее, оказалось в руках журналистов:

«Уважаемые коллеги! Сегодня в СМИ всплыл потрясший нас инцидент. Я уверена, что каждая деталь будет расследована. Пожалуйста, не комментируйте и не высказывайте свои личные взгляды публично. Любое ваше заявление или комментарий могут использовать против вас. К сожалению, СМИ нужны клики, их не волнует психическое здоровье сотрудников или и без того сильное беспокойство близких».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх