Видео ⟩ В одном из самых дорогих домов попечения Эстонии предположительно орудовал геронтофил: его ДНК нашли на кроватях клиентов

В конце прошлого года стало известно, что одного из работников расположенного в Табасалу дома попечения Pihlakodu подозревают в сексуальном насилии над немощными пожилыми постояльцами. Передаче Kuuuurija удалось пообщаться с одной из сиделок дома попечения и выяснить детали этой шокирующей истории.
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Заведующая домом попечения Ауле Кикас написала сотрудникам письмо, которое ни при каких обстоятельствах не должно было попадать в СМИ, но, тем не менее, оказалось в руках журналистов: