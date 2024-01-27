Видео ⟩ В одном из самых дорогих домов попечения Эстонии предположительно орудовал геронтофил: его ДНК нашли на кроватях клиентов

Заведующая домом попечения Ауле Кикас написала сотрудникам письмо, которое ни при каких обстоятельствах не должно было попадать в СМИ, но, тем не менее, оказалось в руках журналистов:

«Уважаемые коллеги! Сегодня в СМИ всплыл потрясший нас инцидент. Я уверена, что каждая деталь будет расследована. Пожалуйста, не комментируйте и не высказывайте свои личные взгляды публично. Любое ваше заявление или комментарий могут использовать против вас. К сожалению, СМИ нужны клики, их не волнует психическое здоровье сотрудников или и без того сильное беспокойство близких».