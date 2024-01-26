Видео ⟩ Тянак вылетел с трассы на скользком повороте

Гонщик стартовал в хорошем темпе, уступая Тьерри Невиллу, быстрее всех преодолевшим 4,3 км, лишь 0,2 секунды. Однако Тянак вылетел на повороте с трассы и лишь с помощью болельщиков ему удалось продолжить соревнование. На финише спецучастка он проиграл Невиллу 41,9 секунды.

«На льду поворот стал длиннее, и я съехал в кювет передней частью», - сказал Тянак, который сейчас отстает на одну минуту от лидера ралли Элфина Эванса.

Гонщик Toyota Такамото Кацута и гонщик M-Sport Грегуар Мюнстер также недооценили дорожные условия в этом месте. Поездка обошлась японцу в пять минут, бельгийцу – в несколько десятков секунд.