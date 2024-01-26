В США впервые провели казнь методом удушения азотом

Смерть 58-летниего Кеннета Юджина Смита наступила в 20:25 вечера по местному времени после того, как он умер от нехватки кислорода, вдыхая чистый азот через маску. Казнь длилась примерно 22 минуты, сообщает The Guardian.

Представители штата Алабама указали в более ранних судебных документах, что мужчина должен был потерять сознание в течение нескольких секунд и умереть в течение нескольких минут. Генеральный прокурор штата Стив Маршалл заявил, что казнь азотом, вероятно, является наиболее гуманным способом проведения казни. Но свидетельства очевидцев и журналистов, присутствовавших в камере смертников, считают, что смерть Смита была не совсем гуманной.