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В США впервые провели казнь методом удушения азотом

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Казнь была проведена в исправительном учреждении Холмана.
Казнь была проведена в исправительном учреждении Холмана. Фото: Postimees

В четверг вечером в американском штате Алабама по местному времени была проведена первая казнь пожизненно заключенного с помощью азота. Адвокаты заключенного утверждают, что мужчина находился в агонии дольше, чем предполагалось изначально.

Смерть 58-летниего Кеннета Юджина Смита наступила в 20:25 вечера по местному времени после того, как он умер от нехватки кислорода, вдыхая чистый азот через маску. Казнь длилась примерно 22 минуты, сообщает The Guardian.

Представители штата Алабама указали в более ранних судебных документах, что мужчина должен был потерять сознание в течение нескольких секунд и умереть в течение нескольких минут. Генеральный прокурор штата Стив Маршалл заявил, что казнь азотом, вероятно, является наиболее гуманным способом проведения казни. Но свидетельства очевидцев и журналистов, присутствовавших в камере смертников, считают, что смерть Смита была не совсем гуманной.

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