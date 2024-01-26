В четверг вечером в американском штате Алабама по местному времени была проведена первая казнь пожизненно заключенного с помощью азота. Адвокаты заключенного утверждают, что мужчина находился в агонии дольше, чем предполагалось изначально.
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В США впервые провели казнь методом удушения азотом
Смерть 58-летниего Кеннета Юджина Смита наступила в 20:25 вечера по местному времени после того, как он умер от нехватки кислорода, вдыхая чистый азот через маску. Казнь длилась примерно 22 минуты, сообщает The Guardian.