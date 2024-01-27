«Не знаю, только мне так повезло или нет, но по какой-то причине в день, когда должен обновляться шестимесячный Euribor, он у меня зафиксировался не непонятной отметке. Банки и так гребут деньги лопатами, так еще и с процентными ставками мухлюют, что ли?» – пожаловался читатель Rus.Postimees Анатолий на действия своего банка.
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Негодующий читатель: почему банк зафиксировал Euribor на непонятной отметке?
По его словам, он регулярно следит за колебаниями Euribor, так как хочет иметь возможность прогнозировать семейные расходы. «У нас жилищный кредит, Euribor за последние полтора года вырос многократно. 16 января у меня обновилась шестимесячная процентная ставка. Я порадовался, что произошло незначительное, но все-таки снижение, – рассказал он. – Где-то через неделю после этого у меня был разговор с приятелем, и случайно выяснили, что у него Euribor фиксируется тоже 16 января, но почему-то циферки у нас отличались.