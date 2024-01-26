Действующий в Эстонии банк предупреждает: мошенники облюбовали популярный мессенджер

В приложении WhatsApp распространилась афера CEO scam. Это один из методов фишинга, когда злоумышленник в отправленном сообщении представляется генеральным директором авторитетной компании. Такие сообщения обычно отправляют сотруднику финансового отдела или отдела персонала, с просьбой предоставить конфиденциальную информацию или выполнить денежные переводы.

Как понять, что вас пытаются обмануть:

● В интернете нет информации об отправителе. Проверьте адрес электронной почты или номер телефона отправителя. Если информации нет, не продолжайте разговор.

● Сообщение содержит орфографические и грамматические ошибки.

● Скептически относитесь к срочным или угрожающим запросам. Принуждение жертвы к спешке – одна из стратегий киберпреступников по манипулированию жертвой.

● Запрашивается очень конфиденциальная информация, например номер кредитной карты или пароль.

● Сообщение содержит подозрительные ссылки или файлы. Не открывайте ссылки и файлы из неизвестных или подозрительных источников.

Как защитить свою безопасность и конфиденциальность в WhatsApp и в других мессенджерах:

● В WhatsApp перейдите в настройки, нажмите «Настройки конфиденциальности», а затем заблокируйте неизвестных абонентов.

● Установите ограничения на отображение вашей личной информации.

● Всегда используйте официальное приложение. Убедитесь, что вы загрузили мессенджер из официального магазина приложений.

● Для защиты своей учетной записи используйте надежные и уникальные пароли. Для еще более надежной защиты от хакеров включите двухэтапную аутентификацию.

● Всегда проверяйте личность человека, с которым вы общаетесь.