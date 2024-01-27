Видео ⟩ Эстонию захватил новый вирус, но так ли он опасен?

Еще пять лет назад в Эстонии про такой вид спорта как падел не знал никто. Про большой теннис знали, про настольный теннис знали, знали даже про пляжный теннис. Но падел вызывал недоумение у всех - примерно как если бы в благородном семействе вдруг появился трудный ребенок. Это не теннис, не сквош, не настольный теннис. Но на корте, с ракетками и теннисным мячом. Что же это?
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Падел появился в Эстонии в 2017 году и тогда о нем знала лишь группа энтузиастов. Тогда как во всем мире миллионы людей увлечены этим видом спорта.
«Мой хороший знакомый, с которым мы вместе занимались теннисом, стал первым, кто тогда начал развивать падел в Эстонии, и пригласил всех любителей тенниса попробовать, что же это такое, - вспоминает владелец и тренер школы падела Padelikliinik Хенрик Рааг. - Оказалось очень весело и интересно - это не теннис, в паделе все намного проще и динамичнее. Вот так все и началось - если еще шесть лет назад при слове «падел» все спрашивали, что это такое, то сейчас все уже прекрасно знают и любят эту игру».
На первый взгляд падел напоминает теннис. Для игры нужны ракетки, мяч, корт и, разумеется, игроки.
«Но на самом деле падел все же является отдельным видом спорта, несмотря на внешнее сходство с классическим теннисом», - продолжает Хенрик Рааг. -
Во-первых, ракетки для падела существенно меньше и легче, чем для большого тенниса. Во-вторых, корт для падела меньших размеров и огорожен прозрачными стенами, которые также задействованы в игре - если мяч ударился о стену, игру можно продолжать. В-третьих, падел - командная игра. Да, можно сыграть и вдвоем, но вчетвером это куда веселее и динамичнее. И в-четвертых, немного другие мячи - несмотря на то, что играть в падел можно обычными теннисными мячами, мячики для падела чуть легче и ворсистее.
«Падел родом из Латинской Америки, оттуда он перекочевал в Испанию, а из Испании уже распространился по всей Европе, - рассказывает Хенрик Рааг. - Причем в Финляндии и Швеции он появился значительно раньше, чем в Эстонии. Но сейчас и у нас стал очень популярным - если вы спонтанно решите прийти на тренировку часиков в пять вечера, увидите, что свободных кортов просто нет - везде играют и играют активно. Так что время нужно бронировать заранее».
Есть куда расти
Но при таком повальном увлечении до профессионального уровня Эстонии еще далеко: львиная доля игроков все же относится к числу любителей. У нас уже есть игроки, которые занимаются пять лет и играют на хорошем уровне, но пока говорить что-либо рано, поколению профессионалов нужно дать время подрасти.
«В паделе также проводятся соревнования, возможно, когда-то этот вид спорта станет олимпийским - в него играют миллионы людей во всем мире. Но уровень Эстонии в паделе все еще достаточно низок. Но если говорить о мировом уровне, то пока только две страны могут похвастаться сильнейшими игроками, которые входят в сотню сильнейших спортсменов. это Аргентина и Испания».
С тренером или без?
Поэтому возвращаемся к любителям. Падел - идеальная игра для компании. Она проста, динамична и по цене очень доступна.
«Если начать с финансовых вопросов, то вот самая простая выкладка, - говорит Рааг. - Цена за аренду корта не слишком отличается от стоимости аренды обычного теннисного корта. Но в теннис часто играют вдвоем, а в падел - вчетвером. Разница существенна - поделить стоимость пополам или же на четверых».
Второй плюс - падел намного проще тенниса и научиться игре можно даже без тренера.
«Первую тренировку желательно провести с тренером, но вполне можно обойтись и без него - в youtube полно обучающих роликов, которые дадут понимание игры. Преимущество занятия с тренером в том, что он быстрее объяснит правила и даст практические навыки - например, как правильно держать ракетку, как двигаться, - поясняет тренер. - Но это вопрос желания. Если же вы хотите заниматься серьезно, то, конечно, тренер необходим. При индивидуальных занятиях - тренер-ученик быстрее осваивается игра. Но при групповых занятиях - два (три) ученика - тренер - все веселее и осваивается навык парной игры. На мой взгляд, занятия втроем плюс тренер самый идеальный вариант».
К концу первой тренировки большинство игроков начинают понимать что к чему и пробуют играть - большинство действительно очень быстро учится. Например, для того, чтобы хоть как-то научиться играть в большой теннис, понадобится как минимум два месяца. В паделе достаточно пары тренировок.
«Как уже говорилось, игра очень динамичная и веселая, - рассказывает Хенрик Рааг. - Корт меньше, расстояние до соперников тоже короче, в игре задействованы стены - то есть мяч летит буквально отовсюду. В ходе игры задействованы все мышцы тела, корпус, ноги, руки - все получает хорошую нагрузку. Ну и тратятся калории - точно подсчитать сложно, зависит от темпа игры и опыта игроков, но расход высокий».
А поскольку, по словам тренера, игра подходит всем, я прошу попробовать. Времени у нас не очень много - всего четверть часа, и кажется, что за это время мы не успеем ничего. Однако…
Левой - правой
Мне вручают ракетку - она действительно необычной формы, напоминает лопату, и очень легкая. Ракетка цепляется петлей к запястью - чтобы в процессе игры не улетела и не ранила партнеров. А дальше началось.
Хенрик подает мячи, я должна их отбивать. Все просто. Правой рукой что-то даже получается, но когда доходит до отработки ударов левой рукой, начинается свистопляска - кто бы мог подумать, что мяч может лететь в совершенно непредсказуемом направлении, причем далеко за пределы корта. Мне же говорили, что стены защитят от того, что мячик вылетит с корта. Не защитили.
Второй момент - когда наивно думаешь, что сейчас встанешь в правильное место и будешь просто следить за движением мяча и отбивать его. Как бы не так - за мячиками пришлось изрядно побегать, и уже через несколько минут с непривычки захотелось пойти и прилечь в уголке.
Но и этого нельзя - на очереди отработка ударов от стены. В паделе мячик может ударяться в стены и задача игроков продолжить его движение, передав на поле противника. Это кажется самым простым, но на самом деле догнать отскочивший от стены мяч совсем непросто. Нужно приноровиться, а потом да - снова непокорная левая рука, которая живет своей жизнью и посылает мячи куда угодно, но только не на поле соперника.
С непривычки уже через десять минут я запыхалась и поняла, зачем на корте нужно четыре игрока - хотя бы нагрузка распределится равномернее. Правда, параллельно на соседнем корте тренер работал с двумя учениками и, глядя на них, стало ясно, что сачкануть не удастся и в такой компании - из этой троицы свежим как весенний одуванчик выглядел только тренер.
На 15-й минуте второе дыхание не открылось, но пришло понимание, как нужно держать ракетку и что делать с мячом. Правда, время вышло - а жаль.
Последствия не заставили ждать
Правда, на следующий день я уже не так переживала из-за того, что получилось попробовать лишь 15 минут. Потому что начали болеть руки - несмотря на то, что я регулярно хожу в зал, некоторые группы мышц оказались совершенно непроработанными и хватило четверти часа, чтобы понять, чем придется заняться в погоне за совершенство.
Из плюсов. Если серьезно, то нужно понимать, что, как после любой другой новой тренировки, от тела стоит ожидать отклика - нагрузка даже на тренированные мышцы будет отличаться от привычной, поэтому возможны сюрпризы. Кстати, это большой плюс - новые упражнения, новая нагрузка.
Из минусов. Как и в любом другом «несимметричном» виде спорта (теннис, бадминтон, фехтование и пр.) более натренированной будет рабочая рука. Обычно это нивелируетя грамотным распределением нагрузки - но такие нюансы необходимо уточнять с тренером, который поможет подобрать комплекс упражнений.
Важное. Не пытайтесь доказать всему миру, что вы уже на первой тренировке готовы стать чемпионом. Если до этого вы не занимались спортом, если понимаете, что имеются проблемы с дыханием или же сердце не готово выдерживать серьезные нагрузки, начинайте заниматься в очень спокойном темпе.
Где поиграть
• Эстонский союз паделя - вся полезная информация
Что взять с собой
• Спортивная одежда - лучше всего короткая, потому что игра очень подвижная и потеть вы начнете сразу же.
• Удобные кроссовки.
• На первых порах ракетку можно взять напрокат, но если увлечетесь всерьез, то подумайте о приобретении личной.
• Вода.
• Средства личной гигиены - после такой тренировки душ понадобится обязательно.