Видео ⟩ Эстонию захватил новый вирус, но так ли он опасен?

А поскольку, по словам тренера, игра подходит всем, я прошу попробовать. Времени у нас не очень много - всего четверть часа, и кажется, что за это время мы не успеем ничего. Однако…

Левой - правой

Мне вручают ракетку - она действительно необычной формы, напоминает лопату, и очень легкая. Ракетка цепляется петлей к запястью - чтобы в процессе игры не улетела и не ранила партнеров. А дальше началось.

Хенрик подает мячи, я должна их отбивать. Все просто. Правой рукой что-то даже получается, но когда доходит до отработки ударов левой рукой, начинается свистопляска - кто бы мог подумать, что мяч может лететь в совершенно непредсказуемом направлении, причем далеко за пределы корта. Мне же говорили, что стены защитят от того, что мячик вылетит с корта. Не защитили.

Второй момент - когда наивно думаешь, что сейчас встанешь в правильное место и будешь просто следить за движением мяча и отбивать его. Как бы не так - за мячиками пришлось изрядно побегать, и уже через несколько минут с непривычки захотелось пойти и прилечь в уголке.