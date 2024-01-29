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«Сочувствуем, но денег вы не получите»: упавший с самоката Bolt и сломавший ногу пытается добиться правды в суде

Kuuuurija
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Самокат Bolt.
Самокат Bolt. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Несмотря на то, что самокаты Bolt на зиму убрали с улиц, главный герой сюжета передачи Kuuuurija Оливер думает о них почти каждый день: последствия ДТП, произошедшего в центре Тарту в августе, по сей день дают о себе знать.

Оливер сломал бедро и в результате несколько месяцев не мог работать, а при передвижении использовал ходунки. Он считает, что арендованный им в Тарту самокат был неисправен, поэтому в какой-то момент резко остановился. Оливер упал с него с такой силой, что его увезли на машине скорой помощи. «Если самокаты запретили в Париже, почему они у нас разрешены?» - недоумевает он.

Оливер хочет привлечь внимание людей к тому, что происходит с водителем, когда он попадает в ДТП из-за неисправного самоката, а не из-за своих собственных действий, и как Bolt отвечает за жизни людей в такой ситуации. «У меня есть водительские права уже более 20 лет, я знаю, как избежать рисков», - подчеркивает он.

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