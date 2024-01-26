Telia, объявившая о предстоящем повышении цен в марте, в прошлом году получила прибыль в размере 62,7 миллионов евро.
Telia, объявившая о повышении цен получила огромную прибыль
Выручка от продаж Telia Eesti в 2023 году выросла на 5,5 процента, достигнув 361,1 миллиона евро.
По словам председателя правления Telia Eesti Хольгера Халянди, выдающиеся финансовые результаты компании в 2023 году позволят увеличить инвестиции в более важные направления, а именно качество ИТ-услуг и услуг связи, кибербезопасность и сокращение воздействия на окружающую среду.
«В 2024 году мы планируем инвестировать более 50 миллионов евро в рынок Эстонии, с помощью чего мы еще больше повысим непрерывность услуг связи, обновим и расширим мобильную и фиксированную сеть, построим десятки новых солнечных парков и накопителей энергии, а также улучшим наших мобильные мачты. Мы продолжим инвестировать в кибербезопасность, например, в этом году мы представим новое решение киберзащиты, которое поможет идентифицировать и блокировать мошеннические звонки, сделанные в Эстонию из зарубежных стран».
В 2024 году Telia ускорит разработку сети 5G, обещая к концу года охватить 95 процентов населения мобильной связью 5G. По мнению компании, более быстрое расширение сети 5G имеет решающее значение, особенно если учесть объем данных, который очень быстро растет в последние годы.
«Помимо всего этого, очень важную роль также играет обновление и ценообразование нашего портфеля услуг в этом году, что помогает повысить качество услуг и обеспечить инвестиционный потенциал, необходимый для развития жизненно важных услуг. Мы также должны быть готовы к неожиданному увеличению нагрузки на наши сети, как это произошло во время коронакризиса или в нынешней забастовке учителей, которая значительно увеличила сетевой трафик», - сказал Хальянд.
Базовые станции будут оснащены источниками питания
В этом году Telia планирует повысить энергетическую автономность своих вышек сотовой связи и базовых станций в случае перебоев в подаче электроэнергии, оснастив их новыми литиевыми батареями. По словам менеджера Telia, последние годы показали, что участились отключения электроэнергии из-за ураганов, связанных с изменением климата, поэтому такие инвестиции целесообразны.
«С 2019 года мы увеличили инвестиции в улучшение работы наших сетей и сервисов, и это дало заметные результаты. Именно благодаря возросшим инвестициям мы лучше подготовлены в случае урагана даже в тех районах, где электроснабжение прервано или неполное».
В то же время в этом году Telia продолжит реализацию своего крупнейшего проекта в области возобновляемой энергетики. «К концу 2024 года около 100 мобильных мачт Telia будут оснащены солнечными парками общей мощностью более 1200 кВт, которые будут снабжать наши мачты возобновляемой энергией. Общий годовой объем производства солнечных электростанций составляет около 1,8 ГВтч электроэнергии, из которых более 70 процентов используется для собственного потребления мобильных мачт и почти 30 процентов отправляется в электросеть», - пояснил Хальянд.
В дополнение к вышесказанному, в этом году Telia сосредоточится на сфере кибербезопасности. «В начале 2024 года мы постепенно начнем внедрять новое решение кибербезопасности, которое сможет обнаруживать и блокировать мошеннические звонки, сделанные в Эстонию из-за границы. Характерно для таких звонков то, что мошенники маскируют свой зарубежный номер под эстонский, чтобы у получателя сложилось впечатление, что это звонок из родной страны», - заявили в компании.
Количество мобильных абонентов Telia достигло 1,266 миллиона подписчиков на конец 2023 года, увеличившись на 33 000 подписок в год. На конец года насчитывалось 273 000 пользователей фиксированного интернет-соединения Telia и 194 000 пользователей, которые пользовались услугами телевидения.
По данным компании, на начало 2024 года зона покрытия их сети 5G охватывала почти 75 процентов населения Эстонии.