Telia, объявившая о повышении цен получила огромную прибыль

Базовые станции будут оснащены источниками питания

В этом году Telia планирует повысить энергетическую автономность своих вышек сотовой связи и базовых станций в случае перебоев в подаче электроэнергии, оснастив их новыми литиевыми батареями. По словам менеджера Telia, последние годы показали, что участились отключения электроэнергии из-за ураганов, связанных с изменением климата, поэтому такие инвестиции целесообразны.

«С 2019 года мы увеличили инвестиции в улучшение работы наших сетей и сервисов, и это дало заметные результаты. Именно благодаря возросшим инвестициям мы лучше подготовлены в случае урагана даже в тех районах, где электроснабжение прервано или неполное».

В то же время в этом году Telia продолжит реализацию своего крупнейшего проекта в области возобновляемой энергетики. «К концу 2024 года около 100 мобильных мачт Telia будут оснащены солнечными парками общей мощностью более 1200 кВт, которые будут снабжать наши мачты возобновляемой энергией. Общий годовой объем производства солнечных электростанций составляет около 1,8 ГВтч электроэнергии, из которых более 70 процентов используется для собственного потребления мобильных мачт и почти 30 процентов отправляется в электросеть», - пояснил Хальянд.

В дополнение к вышесказанному, в этом году Telia сосредоточится на сфере кибербезопасности. «В начале 2024 года мы постепенно начнем внедрять новое решение кибербезопасности, которое сможет обнаруживать и блокировать мошеннические звонки, сделанные в Эстонию из-за границы. Характерно для таких звонков то, что мошенники маскируют свой зарубежный номер под эстонский, чтобы у получателя сложилось впечатление, что это звонок из родной страны», - заявили в компании.

Количество мобильных абонентов Telia достигло 1,266 миллиона подписчиков на конец 2023 года, увеличившись на 33 000 подписок в год. На конец года насчитывалось 273 000 пользователей фиксированного интернет-соединения Telia и 194 000 пользователей, которые пользовались услугами телевидения.

По данным компании, на начало 2024 года зона покрытия их сети 5G охватывала почти 75 процентов населения Эстонии.