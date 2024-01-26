Россия все чаще использует химическое оружие в Украине

«Капитан Андри Рудык, представитель центра трофейного вооружения и техники Генштаба Украины, заявил 25 января, что российские военные использовали гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном (разновидность слезоточивого газа), также известным как «агент для борьбы с массовыми беспорядками». В декабре 2023 года украинские чиновники выявили 81 случай применения российскими войсками гранат РГ-Во», - говорится в докладе.

По данным ISW, Генштаб Украины сообщил, что российские военные подразделения начали использовать новый тип специальной газовой гранаты CS 14 декабря и что российские военные применили химическое оружие как минимум 51 раз за первые две недели 2024 года.

В своей презентации институт подчеркнул, что Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия, а это означает, что они обязались соблюдать запрет на применение хлорацетофенона в боевых действиях.

«В 810-й бригаде морской пехоты России ранее признали, что бригада сознательно применяет химическое оружие, сбрасывая газовые гранаты CS с беспилотников на украинские позиции К-51 в восточной части Херсонской области (на левом берегу Днепра) в районе села Крынки», - отмечают аналитики.