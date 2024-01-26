Российские власти в 2024 году не планируют останавливать работу погранпунктов на границе с Эстонией и Латвией после прекращения 1 февраля автомобильного сообщения между Ивангородом и Нарвой.
В Ивангороде останется только переход, другие погранпункты на границе РФ с Эстонией продолжат работу в полном объеме
Россия прорабатывает реконструкцию еще нескольких погранпереходов на границе с Эстонией и Латвией, но в текущем году эти работы не начнутся. Об этом заявил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ Александр Виноградов.
«Сейчас прорабатывается вопрос о реконструкции ряда погранпереходов в регионе, но пока решения не принимались и в этом году вряд ли стоит ожидать новых работ», - цитируют российские СМИ чиновника.
Вместе с тем Виноградов подтвердил, что погранпереход Ивангород закроется для автомобильного транспорта уже через 5 дней - 1 февраля 2024 года.
«В соответствии с распоряжением правительства он закрывается с 1 февраля, закрывается автомобильная составляющая, пешеходы также смогут следовать через границу. Ориентировочный срок закрытия - 2,5 года, но более конкретно и предметно будет комментировать эту ситуацию Минтранс - Росгранстрой», - сказал начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ.
Виноградов напомнил, что в настоящее время на границе с Латвией продолжается реконструкция погранперехода «Бурачки», но он остается в рабочем режиме.
После закрытия моста между Нарвой и Ивангородом для автомобилей на эстонско-российской границе останутся два погранперехода: Койдула и Лухамаа.
На латвийско-российской границе помимо погранперехода «Бурачки - Терехово» остается рабочим МАПП «Убылинка - Гребнева».
Другие два погранперехода на латвийско-российской границе были закрыты осенью 2023 года по решению латвийских властей.
В конце 2023 года погранпереходы на границе с Россией полностью закрыла Финляндия.