26 января в 5:31 утра стало известно, что в квартире на верхнем этаже трехэтажного дома на Нарвском шоссе в Тарту сработал датчик дыма.
Благодаря датчику дыма и бензопиле жильцы многоквартирного дома избежали пожара
Житель многоквартирного дома заметил, что из-под половых досок проступает дым. В поисках источника пожара жильцы проникли в ремонтируемую квартиру на втором этаже, где обнаружили возгорание прямо под потолком, который успешно потушили водой. Однако возгорание началось в печи находящиеся на третьем этаже.
Судя по всему, деревянный пол был сломан, и огонь прорвался между досок. Для пожаротушения пришлось вскрывать пол бензопилой. Окончательно пожар был потушен в 6:48 утра. Спасатели запретили жильцам дома пользоваться сломанным отопительным прибором.