Благодаря датчику дыма и бензопиле жильцы многоквартирного дома избежали пожара

Житель многоквартирного дома заметил, что из-под половых досок проступает дым. В поисках источника пожара жильцы проникли в ремонтируемую квартиру на втором этаже, где обнаружили возгорание прямо под потолком, который успешно потушили водой. Однако возгорание началось в печи находящиеся на третьем этаже.