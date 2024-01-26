Анализ ⟩ Свержение Михаила Кылварта зависит от решения Евгения Осиновского

То, что все нити ведут к Осиновскому, признают все политические партии и все политики, с которыми Postimees поговорил. «Евгений, когда мы тебя сделаем мэром?» – эту шутку Осиновский слышал много раз за последние пару месяцев. Собственно говоря, Осиновский и не должен сам становиться мэром (хотя это был бы самый логичный выбор), но всем ясно, что место мэра в новой теоретической горуправе Таллинна будет принадлежать социал-демократам. На уровне слухов даже задавался вопрос, могут ли соцдемы предложить Юри Ратасу (Центристская партия) должность мэра, чтобы он вошел в их ряды, но, похоже, это не стоит рассматривать всерьез. Даже если соцдемы предложат это (а Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) щедр на обещания), это, вероятно, «не вопрос» с точки зрения Ратаса.