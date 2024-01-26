КОВАРНЫЙ ГОЛОЛЕД ⟩ Какова ситуация в EMO в связи с погодными условиями?

Последнюю неделю погода меняется по несколько раз за сутки, вследствие чего на тротуарах и пешеходных зонах стало чрезвычайно скользко, что значительно повышает риск падений и травм. Увеличилась ли нагрузка и насколько большое время ожидания в очередях в отделениях экстренной медицинской помощи (EMO)?