Последнюю неделю погода меняется по несколько раз за сутки, вследствие чего на тротуарах и пешеходных зонах стало чрезвычайно скользко, что значительно повышает риск падений и травм. Увеличилась ли нагрузка и насколько большое время ожидания в очередях в отделениях экстренной медицинской помощи (EMO)?
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КОВАРНЫЙ ГОЛОЛЕД ⟩ Какова ситуация в EMO в связи с погодными условиями?
Руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) доктор Василий Новак подтвердил, что люди падают на скользких улицах, и многие из них обращаются в EMO из-за полученных травм.