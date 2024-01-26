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КОВАРНЫЙ ГОЛОЛЕД ⟩ Какова ситуация в EMO в связи с погодными условиями?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Перелом руки. Снимок иллюстративный.
Перелом руки. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Последнюю неделю погода меняется по несколько раз за сутки, вследствие чего на тротуарах и пешеходных зонах стало чрезвычайно скользко, что значительно повышает риск падений и травм. Увеличилась ли нагрузка и насколько большое время ожидания в очередях в отделениях экстренной медицинской помощи (EMO)?

Руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) доктор Василий Новак подтвердил, что люди падают на скользких улицах, и многие из них обращаются в EMO из-за полученных травм.

«Поэтому нагрузка на отделения экстренной медицинской помощи выше среднего. У двух третей пациентов, обращающихся в травмпункт, травмы связаны с гололедом. Следует учитывать, что время ожидания в очереди в травмпункт составляет минимум два-три часа», - сказал он.

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