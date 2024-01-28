В последние годы в Эстонии активно продвигается идея покупки электромобиля вместо машин с ДВС. Для этих целей государство выделило несколько миллионов евро, чтобы побудить автовладельцев делать выбор в пользу более экологичного транспорта. Но, как оказалось, для получения субсидии необходимо выполнить определенные требования, некоторые из которых выглядят немного нелогично.
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«Зачем такие сложности при получении субсидии?»: решивший пересесть на электромобиль таллиннец разочаровался в государстве
Так, живущий в Таллинне Сергей рассказал, что его попытка получить государственную субсидию закончилась ничем, так как его попросили подтвердить, что электромобиль будет заряжаться электроэнергией, полученной из возобновляемых источников.