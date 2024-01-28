«Зачем такие сложности при получении субсидии?»: решивший пересесть на электромобиль таллиннец разочаровался в государстве

«Сейчас можно получить 4000 евро от государства, если ты купишь электромобиль. Там есть разные условия. Например, надо владеть машиной четыре года, ее стоимость без НСО не должна превышать, в зависимости от категории, 60 000 или 80 000 евро, также машина должна быть новой и покупаться у проверенного дилера, – рассказал он. – В общем, я ознакомился с условиями, посидел пару ночей с калькулятором в руках, чтобы понять, будет ли какая-то выгода или нет. В конечном счете пришел к выводу, что покупка электромобиля будет выгоднее нового дизельного автомобиля. Машину купил, а потом подал заявку на субсидию».