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«Зачем такие сложности при получении субсидии?»: решивший пересесть на электромобиль таллиннец разочаровался в государстве

Дмитрий Рая
, pепортер
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Электромобиль Lexus RZ.
Электромобиль Lexus RZ. Фото: Дмитрий Рая

В последние годы в Эстонии активно продвигается идея покупки электромобиля вместо машин с ДВС. Для этих целей государство выделило несколько миллионов евро, чтобы побудить автовладельцев делать выбор в пользу более экологичного транспорта. Но, как оказалось, для получения субсидии необходимо выполнить определенные требования, некоторые из которых выглядят немного нелогично.

Так, живущий в Таллинне Сергей рассказал, что его попытка получить государственную субсидию закончилась ничем, так как его попросили подтвердить, что электромобиль будет заряжаться электроэнергией, полученной из возобновляемых источников.

«Сейчас можно получить 4000 евро от государства, если ты купишь электромобиль. Там есть разные условия. Например, надо владеть машиной четыре года, ее стоимость без НСО не должна превышать, в зависимости от категории, 60 000 или 80 000 евро, также машина должна быть новой и покупаться у проверенного дилера, – рассказал он. – В общем, я ознакомился с условиями, посидел пару ночей с калькулятором в руках, чтобы понять, будет ли какая-то выгода или нет. В конечном счете пришел к выводу, что покупка электромобиля будет выгоднее нового дизельного автомобиля. Машину купил, а потом подал заявку на субсидию».

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