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Полезно знать ⟩ Почему не стоит игнорировать бортпроводников

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Postimees

Бортпроводники рассказали  почему их всегда следует внимательно слушать и вежливо относиться к экипажу.

Когда в начале месяца пассажирский самолет столкнулся с другим самолетом в токийском аэропорту Ханэда, самолет Japan Airlines загорелся, и люди во всем мире, услышавшие эту новость, подумали, что произошло что-то ужасное. Однако, к удивлению многих, все 379 человек, находившихся в пассажирском самолете, благополучно выбрались из него.

Хотя люди считали это большим чудом, опытные бортпроводники говорят, что при наличии у персонала самолета должной подготовки и умении сохранять ясную голову в таких ситуациях, из горящего самолета можно выбраться живыми. Однако несколько бортпроводников напоминают пассажирам, что избежать страшных авиакатастроф можно только в том случае, если люди серьезно относятся к летному экипажу.

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