Бортпроводники рассказали почему их всегда следует внимательно слушать и вежливо относиться к экипажу.
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Полезно знать ⟩ Почему не стоит игнорировать бортпроводников
Когда в начале месяца пассажирский самолет столкнулся с другим самолетом в токийском аэропорту Ханэда, самолет Japan Airlines загорелся, и люди во всем мире, услышавшие эту новость, подумали, что произошло что-то ужасное. Однако, к удивлению многих, все 379 человек, находившихся в пассажирском самолете, благополучно выбрались из него.