Полезно знать ⟩ Почему не стоит игнорировать бортпроводников

Когда в начале месяца пассажирский самолет столкнулся с другим самолетом в токийском аэропорту Ханэда, самолет Japan Airlines загорелся, и люди во всем мире, услышавшие эту новость, подумали, что произошло что-то ужасное. Однако, к удивлению многих, все 379 человек, находившихся в пассажирском самолете, благополучно выбрались из него.

Хотя люди считали это большим чудом, опытные бортпроводники говорят, что при наличии у персонала самолета должной подготовки и умении сохранять ясную голову в таких ситуациях, из горящего самолета можно выбраться живыми. Однако несколько бортпроводников напоминают пассажирам, что избежать страшных авиакатастроф можно только в том случае, если люди серьезно относятся к летному экипажу.