С четверга, 1 февраля, в Таллинне произошли изменения в графиках движения нескольких автобусных линий. Изменения затронули маршруты №2, 6, 7, 8, 15, 31, 39, 65 и 73.
С четверга в Таллинне изменилось расписание нескольких автобусных маршрутов
Временный маршрут следования автобусной линии №2 продлен до терминала А пассажирского порта в целях лучшего обслуживания припортовой зоны.
Расписание автобусных маршрутов №7, 8 и 31 в будни уплотнили в связи с возросшей востребованностью.
Также были скорректированы графики еще пяти маршрутов. Линия №6 была приведена в соответствие расписаниям уроков в школах района Пирита. График маршрута №65 скорректирован с учетом расписаний в школах района Ласнамяэ, а также времени работы предприятий в центре «Юлемисте». На маршрутах №15, 39 и 73 изменены графики, чтобы автобусы могли лучше соблюдать расписания.
Информация о графиках, маршрутах движения и остановках доступна здесь.