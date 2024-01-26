С февраля в столице изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

Также будут скорректированы графики еще пяти маршрутов. Линия №6 будет приведена в соответствие расписаниям уроков в школах района Пирита. График маршрута №65 будет скорректирован с учетом расписаний в школах района Ласнамяэ, а также времени работы предприятий в центре «Юлемисте». На маршрутах №15, 39 и 73 будут изменены графики, чтобы автобусы могли лучше соблюдать расписания.