Из-за войны матч Евролиги пройдет совсем рядом с Эстонией

Из-за войны израильский клуб «Маккаби» проводил матчи Евролиги за границей, в основном в Белграде (Сербия). Однако игра против стамбульского «Фенербахче», состоявшаяся 4 января, прошла в литовском Паневежисе.

Власти Израиля порекомендовали «Маккаби» избегать выступлений в Турции, поскольку тамошние клубы не могут гарантировать 100-процентную безопасность игроков и персонала клуба.

В последние годы прибежище в Риге нашли, например, сборная Украины и украинский баскетбольный клуб «Прометей», который также участвует в эстонско-латвийской лиге. Кроме того, в этом году в Риге домашние матчи Лиги чемпионов провел израильский клуб «Хапоэли Холон».

Билеты на игру, которая пройдет всего в четырех часах езды от Таллинна, можно купить здесь. Цены варьируются от 7 до 29 евро. Игра состоится 8 февраля на «Рига Арене» и начнется в 19:30.

«Маккаби» находится на шестом месте в Евролиге с 13 победами, а «Эфес» находится на 13-м месте с девятью победами.