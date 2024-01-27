Фото ⟩ Изменения на эстонско-российской границе: смотрите, как должен выглядеть погранпункт Ивангорода через несколько лет

В начале февраля начнутся демонтажные работы существующей инфраструктуры, затем строительно-монтажные работы. По данным Росгранстроя, всего после реконструкции в пункте пропуска будет функционировать 16 полос движения (восемь на въезд и восемь на выезд из РФ), что на две полосы больше, чем сейчас.

Как заявляют в России, пропускная способность вырастет на 22 процента по количеству транспорта - до 1860 транспортных средств в сутки (100 – автобусов, 210 – грузовых транспортных средств, 1550 – легковых автомобилей) и почти на 40 процентов по количеству лиц, пересекающих границу, - до 11 332 человек в сутки.

Основные строительно-монтажные работы в пункте пропуска планируется выполнить за два года с момента начала строительства.

Когда закончится реконструкция и автомобильный пункт пропуска вновь откроется, пока точно неизвестно. Согласно имеющейся на данный момент у Департамента полиции и погранохраны Эстонии информации, пограничный пункт Нарва-Ивангород для автомобилей, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года.

Глава таможенной службы Северо-Западного таможенного управления России Александра Виноградова на этой неделе заявил, что погранпункт будет закрыт примерно на два с половиной года, то есть вновь откроется в середине 2026 года.

«Предполагаемый период закрытия составляет два с половиной года. Вероятно, будущий реконструктор пограничного пункта предоставит более подробную информацию об этом сроке в будущем», - сказал Виноградов в четверг агентству «Интерфакс».