В Таллинне глыба льда с крыши рухнула на прохожего

Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь, и он был переведен на домашнее лечение. «Поскольку погода переменчивая, напоминаем, что собственники объектов недвижимости обязаны убирать со зданий снег и лед (в том числе сосульки) и обеспечить безопасное передвижение по тротуару и проезжей части. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными. Используйте подходящую обувь и избегайте мест, где движение кажется опасным», - заявил МуПо.