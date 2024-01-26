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В Таллинне глыба льда с крыши рухнула на прохожего

Уве Гнадентайх
, журналист
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Опасные зоны оцеплены скотчем, но это не освобождает домовладельца от ответственности, если на кого-то упадет лед или снег, упавший с крыши.
Опасные зоны оцеплены скотчем, но это не освобождает домовладельца от ответственности, если на кого-то упадет лед или снег, упавший с крыши. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг утром в Пыхья-Таллинне произошел несчастный случай, куски льда упали на проходящего мимо человека.

Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь, и он был переведен на домашнее лечение. «Поскольку погода переменчивая, напоминаем, что собственники объектов недвижимости обязаны убирать со зданий снег и лед (в том числе сосульки) и обеспечить безопасное передвижение по тротуару и проезжей части. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными. Используйте подходящую обувь и избегайте мест, где движение кажется опасным», - заявил МуПо.

О неубранных и неухоженных тротуарах, опасных сосульках или снеге можно сообщить по телефону городской помощи Таллинна 14 410.

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