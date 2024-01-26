В четверг утром в Пыхья-Таллинне произошел несчастный случай, куски льда упали на проходящего мимо человека.
В Таллинне глыба льда с крыши рухнула на прохожего
Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь, и он был переведен на домашнее лечение. «Поскольку погода переменчивая, напоминаем, что собственники объектов недвижимости обязаны убирать со зданий снег и лед (в том числе сосульки) и обеспечить безопасное передвижение по тротуару и проезжей части. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными. Используйте подходящую обувь и избегайте мест, где движение кажется опасным», - заявил МуПо.
О неубранных и неухоженных тротуарах, опасных сосульках или снеге можно сообщить по телефону городской помощи Таллинна 14 410.