В четверг вечером делегация Эстонского союза работников образования (EHL) по видеосвязи встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас и премьер-министром Каей Каллас и, поскольку не было сигнала, что правительство гарантирует трудовой мир, забастовка учителей продолжится.
Забастовка учителей общеобразовательных школ продолжается
Таким образом, 25 января на экстренном заседании собрания уполномоченных EHL было решено продолжать бессрочную забастовку в общеобразовательных школах. Также было решено поддерживать из забастовочного фонда членов профсоюза, которые продолжат бастовать на следующей неделе.
Профсоюз также открыл счет для сбора пожертвований в поддержку забастовочного фонда:
EE901010002007359001
EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT
Annetus streigifondi
EHL благодарит всех поддерживающих и ценит руководителей школ, которые открыты для сотрудничества и понимают, что бастуют и за них. «Правительство по-прежнему может достойно урегулировать ситуацию и встать на сторону работников образования. Сейчас проблемы сферы образования находятся в фокусе общественного внимания и EHL искренне надеется, что мы сможем заняться поиском решений, когда будет обеспечен трудовой мир и политические обещания будут сдержаны», - говорится в сообщении профсоюза.
«В качестве положительного изменения можно, конечно, отметить, что по нашей инициативе Министерство образования и науки выслало приглашения на начало переговоров по коллективному договору в феврале, - сказал председатель EHL Реэмо Волтри. - Но очевидно, что любые переговоры и долгосрочные планы конструктивнее обсуждать в ситуации, где одна из сторон не вынуждена бастовать».
В связи с бессрочной забастовкой EHL планирует на следующей неделе провести пикет перед Рийгикогу.