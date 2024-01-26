Забастовка учителей общеобразовательных школ продолжается

Таким образом, 25 января на экстренном заседании собрания уполномоченных EHL было решено продолжать бессрочную забастовку в общеобразовательных школах. Также было решено поддерживать из забастовочного фонда членов профсоюза, которые продолжат бастовать на следующей неделе.

Профсоюз также открыл счет для сбора пожертвований в поддержку забастовочного фонда: EE901010002007359001 EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT Annetus streigifondi

EHL благодарит всех поддерживающих и ценит руководителей школ, которые открыты для сотрудничества и понимают, что бастуют и за них. «Правительство по-прежнему может достойно урегулировать ситуацию и встать на сторону работников образования. Сейчас проблемы сферы образования находятся в фокусе общественного внимания и EHL искренне надеется, что мы сможем заняться поиском решений, когда будет обеспечен трудовой мир и политические обещания будут сдержаны», - говорится в сообщении профсоюза.

«В качестве положительного изменения можно, конечно, отметить, что по нашей инициативе Министерство образования и науки выслало приглашения на начало переговоров по коллективному договору в феврале, - сказал председатель EHL Реэмо Волтри. - Но очевидно, что любые переговоры и долгосрочные планы конструктивнее обсуждать в ситуации, где одна из сторон не вынуждена бастовать».

В связи с бессрочной забастовкой EHL планирует на следующей неделе провести пикет перед Рийгикогу.