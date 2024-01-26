В соответствии с евродирективой, планируется сделать обязательным страхование, образно говоря, всего, что движется. Никто не хочет сказать, сколько будет стоить обязательное страхование, будет ли вообще кто-либо освобожден от него, и кто именно.
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Новый закон стирает старые свободы Эстонии
В Министерстве финансов готовится новый законопроект, который обяжет застраховать практически все, что движется. Насколько далеко продвинулся этот план, сейчас неизвестно. Однако в Минфине указали причины, по которым нужен новый закон: сократить долю транспортных средств без заключенного договора в движении и собрать деньги на компенсацию ущерба, причиненного транспортными средствами без договора и транспортными средствами с автоматической страховкой. Новый юридический текст может быть готов уже летом.