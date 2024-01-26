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Новый закон стирает старые свободы Эстонии

Лийна Лакс
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По новому закону к эстонским владельцам транспортных средств будут применяться более строгие страховые обязательства.
По новому закону к эстонским владельцам транспортных средств будут применяться более строгие страховые обязательства. Фото: Tairo Lutter

В соответствии с евродирективой, планируется сделать обязательным страхование, образно говоря, всего, что движется. Никто не хочет сказать, сколько будет стоить обязательное страхование, будет ли вообще кто-либо освобожден от него, и кто именно.

В Министерстве финансов готовится новый законопроект, который обяжет застраховать практически все, что движется. Насколько далеко продвинулся этот план, сейчас неизвестно. Однако в Минфине указали причины, по которым нужен новый закон: сократить долю транспортных средств без заключенного договора в движении и собрать деньги на компенсацию ущерба, причиненного транспортными средствами без договора и транспортными средствами с автоматической страховкой. Новый юридический текст может быть готов уже летом.

О больших изменениях, которые ждут владельцев транспортных средств, уже говорилось. Прежде всего, будет отменена прежняя практика, согласно которой автомобиль мог быть незастрахованным до 12 месяцев, прежде чем на него начало распространяться обязательное страхование.

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