Лаури Лаатс: Центристская партия поддержит вотум недоверия Кае Каллас

По словам депутата парламента, забастовка учителей - результат лживой политики правительства. «Партия реформ, придя к власти, начала повышать налоги, однако до выборов об этом не было сказано ни слова. Также было обещано повысить среднюю пенсию по старости до 1000 евро, но, если коалиция продолжит в том же духе, то пенсия 1000 евро так и останется лишь обещанием. Учителям обещали поднять зарплату до 120% от средней по стране - об этом сказано в коалиционном договоре, однако и с выполнением этого пункта возникли сложности. В данной ситуации парламентская оппозиция должна объединить усилия, поскольку на кону будущее Эстонии. Мы также ждем, что депутаты, недавно вступившие в социал-демократическую партию и критиковавшие деятельность Каи Каллас, поддержат нас», - сказал Лаатс.