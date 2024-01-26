ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иностранных гостей Тарту 2024 встречали целующиеся однополые пары

В Тарту ресторан Kolm Tilli в 11 часов утра принял десятки иностранных журналистов, которых организаторы Тарту 2024 познакомили с предстоящими торжествами по случаю открытия культурной столицы. Но там их ждали и другие другие встречающие - целующиеся парочки.