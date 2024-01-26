В Тарту ресторан Kolm Tilli в 11 часов утра принял десятки иностранных журналистов, которых организаторы Тарту 2024 познакомили с предстоящими торжествами по случаю открытия культурной столицы. Но там их ждали и другие другие встречающие - целующиеся парочки.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Иностранных гостей Тарту 2024 встречали целующиеся однополые пары
Пока иностранные журналисты и гости один за другим прибывали на пресс-конференцию, две молодые пары молча целовались. Многие из гостей улыбались, завидев эту картину, а некоторые фотографировались и снимали видео.