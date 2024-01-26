Завтра разница в цене на электричество между Эстонией и Финляндией увеличится в шесть раз

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в субботу по сравнению с пятницей вырастет на 3,4% до 110,19 евро за мегаватт-час - это будет самой высокой ценой в системе Nord Pool в этот день.
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Самой высокой - 299,03 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой - рано утром, с 4 до 5 часов, когда она упадет до 55,15 евро.
В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет намного дешевле и составит 17,80 евро за мегаватт-час.
5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.
В декабре 2023 года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 89 евро за мегаватт-час, что на 66,2% ниже, чем в декабре 2022 года, когда средняя месячная цена составила 263,45 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем средняя биржевая цена упала на 15,4%.