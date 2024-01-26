Исполнительный директор крупного оптового поставщика продовольственных товаров ушел в отставку

До назначения нового члена правления его обязанности временно будет выполнять Веса Пуннонен, бывший член совета директоров группы Kaupmees, которому в ежедневном управлении будет помогать член правления группы Майри Пайсте.

По словам председателя совета директоров группы Kaupmees Кари Леймола, Рельве сыграл большую роль в том, чтобы компания стала лидером в сфере поставки и дистрибуции продуктов питания и напитков во всем Балтийском регионе с годовым оборотом в 200 миллионов евро.