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Исполнительный директор крупного оптового поставщика продовольственных товаров ушел в отставку

Карл-Роберт Пухм
, экономический журналист
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Март Рельве.
Март Рельве. Фото: Erakogu

Март Рельве, возглавлявший Kaupmees Group, крупнейшего поставщика пищевых продуктов и напитков для сектора общественного питания в Эстонии, подал в отставку с поста председателя правления и покинул компанию.

До назначения нового члена правления его обязанности временно будет выполнять Веса Пуннонен, бывший член совета директоров группы Kaupmees, которому в ежедневном управлении будет помогать член правления группы Майри Пайсте.

По словам председателя совета директоров группы Kaupmees Кари Леймола, Рельве сыграл большую роль в том, чтобы компания стала лидером в сфере поставки и дистрибуции продуктов питания и напитков во всем Балтийском регионе с годовым оборотом в 200 миллионов евро.

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