Март Рельве, возглавлявший Kaupmees Group, крупнейшего поставщика пищевых продуктов и напитков для сектора общественного питания в Эстонии, подал в отставку с поста председателя правления и покинул компанию.
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Исполнительный директор крупного оптового поставщика продовольственных товаров ушел в отставку
До назначения нового члена правления его обязанности временно будет выполнять Веса Пуннонен, бывший член совета директоров группы Kaupmees, которому в ежедневном управлении будет помогать член правления группы Майри Пайсте.