ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Какая зарплата нужна, чтобы хватало? Сумма резко выросла

Результаты крупнейшего в Эстонии исследования рынка труда показывают, что заработной платы хватает на покрытие своих хозяйственных потребностей работникам, получающим брутто-зарплату 2011 евро. Это на 255 евро больше, чем в прошлом году, когда прожиточный минимум составлял 1756 евро. А вот работники с брутто-зарплатой в 2894 евро, что на 308 евро больше, чем в прошлом году, справляются хорошо или очень хорошо.

«Половина работников, принявших участие в опросе, отметили, что их условия жизни стали хуже по сравнению с прошлым годом, у 37 процентов остались прежними, а для 13 процентов улучшились», – сообщила результаты опроса руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. Она добавила, что пятой части респондентов не хватает нынешней зарплаты, чтобы удовлетворять экономические потребности.

Наибольшее количество работников, которым не хватает на жизнь их заработной платы, приходится на неквалифицированных рабочих (38 процентов) и работников сферы обслуживания (34 процента).

То, как опрошенные работающие оценивают достаточность зарплаты для проживания, очень различается, а также зависит от ожиданий относительно качества их жизни и от того, с кем люди себя сравнивают. В то время как топовые специалисты, которым достаточно их зарплаты, зарабатывают в среднем более 3000 евро брутто, работники сферы обслуживания клиентов, которые, по их собственной оценке, зарабатывают хорошо, получают зарплату чуть более 1300 евро.

Большинство работников поменяли бы работу ради более высокой зарплаты

Грета Адлер, руководитель кадрового агентства портала вакансий cvkeskus.ee, по результатам опроса отметила, что 84 процента работников готовы сменить работу ради более высокой зарплаты, даже если все остальные условия труда останутся теми же самыми по сравнению с нынешней работой.

«Повышение заработной платы до 10 процентов будет мотивировать немногих (3 процентов) работников при условии, что на новом месте работы не будет каких-то других привлекательных факторов или на существующей работе не будет существенных отталкивающих факторов. 16 процентов сотрудников готовы сменить работу ради повышения зарплаты на 11–20 процентов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года», – описала результаты исследования Грете Адлер.

По сферам деятельности больше всего работников, не готовых менять работу ради зарплаты, заняты в сферах горнодобывающей промышленности, искусства и культуры, образования, здравоохранения и административной деятельности.