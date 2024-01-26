Пт, 26.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

О культурной столице Тарту узнали как минимум 1,5 миллиона британцев

Эйли Арула
, журналист
Copy
Эмма Томсон, журналист туристического журнала Wanderlust.
Эмма Томсон, журналист туристического журнала Wanderlust. Фото: Kristjan Teedema

На открытие культурной столицы Тарту-2024 съехались журналисты из разных стран. Одна из них, журналистка Эмма Томсон, приехавшая сюда из Великобритании, пишет статью о Тарту и Южной Эстонии для известного британского туристического журнала Wanderlust, который насчитывает около 1,5 миллиона читателей.

Эмма Томсон добралась до Эстонии из Австрии, где она также посетила город Бад-Ишль, который в этом году тоже носит титул культурной столицы. На следующей неделе она уже будет в Норвегии в Будё - третьей культурной столице Европы.

Томсон не ограничилась визитом в Тарту. На этой неделе она побывала в Южной Эстонии и не смогла избежать похода в курную баню в Хаанья. «Самый лучший поход в сауну на моей памяти», - сказала Эмма Томсон с сияющими глазами. «Мне будет не хватать этого дома. Я чувствовала себя так, словно заново родилась», - описала она пребывание в курной эстонской сауне.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх