О культурной столице Тарту узнали как минимум 1,5 миллиона британцев

Эмма Томсон добралась до Эстонии из Австрии, где она также посетила город Бад-Ишль, который в этом году тоже носит титул культурной столицы. На следующей неделе она уже будет в Норвегии в Будё - третьей культурной столице Европы.

Томсон не ограничилась визитом в Тарту. На этой неделе она побывала в Южной Эстонии и не смогла избежать похода в курную баню в Хаанья. «Самый лучший поход в сауну на моей памяти», - сказала Эмма Томсон с сияющими глазами. «Мне будет не хватать этого дома. Я чувствовала себя так, словно заново родилась», - описала она пребывание в курной эстонской сауне.