На открытие культурной столицы Тарту-2024 съехались журналисты из разных стран. Одна из них, журналистка Эмма Томсон, приехавшая сюда из Великобритании, пишет статью о Тарту и Южной Эстонии для известного британского туристического журнала Wanderlust, который насчитывает около 1,5 миллиона читателей.
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О культурной столице Тарту узнали как минимум 1,5 миллиона британцев
Эмма Томсон добралась до Эстонии из Австрии, где она также посетила город Бад-Ишль, который в этом году тоже носит титул культурной столицы. На следующей неделе она уже будет в Норвегии в Будё - третьей культурной столице Европы.