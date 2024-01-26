ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Как продать Эстонию финскому туристу?

Незадолго до того как координатор исследований учреждений EAS и KredEx Пирет Каллас должна была выступить на большой туристической ярмарке Matka 2024 в Хельсинки на прошлой неделе, перед сценой все еще было полно людей. Последние слова предыдущего спикера, касающиеся точек соприкосновения искусственного интеллекта и туристического бизнеса, были проглочены с жадностью. Затем, однако, в спешке люди начали убывать. Они так и не узнали, что собиралась им рассказать госпожа Каллас.