Незадолго до того как координатор исследований учреждений EAS и KredEx Пирет Каллас должна была выступить на большой туристической ярмарке Matka 2024 в Хельсинки на прошлой неделе, перед сценой все еще было полно людей. Последние слова предыдущего спикера, касающиеся точек соприкосновения искусственного интеллекта и туристического бизнеса, были проглочены с жадностью. Затем, однако, в спешке люди начали убывать. Они так и не узнали, что собиралась им рассказать госпожа Каллас.
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ТУДА И ОБРАТНО ⟩ Как продать Эстонию финскому туристу?
В частности, EAS и Kredex презентовали исследование Visit Estonia «Интересы финских туристов в Эстонии и предпочтения в отношении путешествий». Цифры чередовались с инфографикой, инфографика с цифрами. Выяснилось, что только шесть процентов финнов, принявших участие в опросе, никогда не были в Эстонии, 49 процентов совершали путешествие более десяти раз.