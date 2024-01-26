В Ласнамяэ почтят память жертв Холокоста

«Сегодня мы являемся свидетелями целого ряда всплесков насилия в мире, и несмотря на то, что они происходят далеко от нас, мы не можем игнорировать их по нескольким причинам. К сожалению, в истории были моменты, когда страшные события происходили и в Эстонии. Случившееся в 1944 году - один из таких трагических примеров, о котором, я считаю, мы все должны сегодня говорить как можно больше, чтобы предотвратить повторение подобных бесчеловечных событий в нашей стране в будущем», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«В Эстонии, как и во многих других странах, в годовщину освобождения узников нацистского лагеря смерти Аушвиц вот уже более двадцати лет отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Однако связанная с ним идеология, призывающая к решению еврейского вопроса путем прямого физического уничтожения евреев только за их этническую принадлежность, к сожалению, находит приверженцев и по сей день.

Ужасная резня 7 октября прошлого года показала всему миру, что антисемитизм способен совершать преступления и сегодня. Необходимо признать, что образ мыслей, позволивший совершиться Холокосту, еще не исчез на свалке истории. И наш долг - противостоять проявлениям антисемитизма, в какой бы форме они ни проявлялись», - сказала председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

В 1944 году в Таллинн было депортировано почти 300 французских евреев, которых привезли сюда из французского города Дранси поездом «Конвой 73». Около двадцати человек были отправлены на восстановление военного аэродрома Ласнамяэ, большая же часть прибывших была убита в застенках. Мемориальный камень депортированным в Таллинн французским евреям был открыт в Ласнамяэ на углу Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в 2014 году. Камень установлен в северной части старого аэродрома Ласнамяэ.

В церемонии Международного дня памяти жертв Холокоста в Ласнамяэ примут участие консул и первый секретарь посольства Израиля Мория Коллендер, посол Франции в Эстонии Эммануэль Миньо, глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, исполнительный директор Эстонской еврейской общины Вадим Рывлин, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, член Таллиннского городского собрания Александр Зданкевич и представители управы Ласнамяэ во главе со старейшиной района Юлианной Юрченко.