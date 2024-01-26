ВИДЕО ⟩ Робомобиль литовского производства cделает людей счастливыми

Двухколесное самобалансирующееся транспортное средство Kim-e от Chronus Robotics поднимает пользователя в вертикальное положение всего за несколько секунд. Компания описывает изобретение как «невидимую инвалидную коляску», которая должна сделать жизнь людей с ограниченными возможностями довольно похожей на жизнь тех, кто может передвигаться на своих ногах.

В результате четырехлетней научно-исследовательской работы и тестирования прототипа было создано транспортное средство, которое также является устройством hands-free: его не нужно толкать руками или управлять с пульта. Пользователи должны направлять коляску движениями верхней части тела, что позволяет плавно поднимать или опускать сиденье. Удобство транспортировки обеспечивает складная конструкция, благодаря которой Kim-e легко помещается в багажник автомобиля.

На литиевой батарее можно проехать до 30 километров (время зарядки - четыре часа), максимальная скорость достигает 20 км/ч. Устройство весит вместе с встроенной батареей 38 кг и может перевозить пассажира весом до 90 кг.

Kim-e, оснащенное механизмом подъема, поднимает сиденье настолько высоко, что пользователь находится на уровне роста обычного человека. Внедорожные шины позволяют преодолевать различные типы местности. Таким образом, даже песчаный пляж, грунтовая дорога или неглубокая вода не являются препятствием. Кроме того, Kim-e поддерживает пользователей в полувертикальном положении при подъеме на склоны под углом до 20 градусов.

Также можно передвигаться по пляжу и преодолевать препятствия высотой до семи сантиметров. Фото: Chronus Robotics

Для управления электрическим транспортным средством не требуется пульт, так как оно управляется движениями верхней части тела. Наклон вперед увеличивает скорость, как на Segway, наклон назад тормозит, а повороты осуществляются путем перемещения тела в соответствующем направлении.

Конечно, ничто не мешает и обычным людям комфортно и без усталости передвигаться на этом устройстве. Оно может проходить через любые промежутки шириной не менее 60 сантиметров.

Стоимость Kim-e компания Chronus Robotics пока не объявила.

На сайте компании можно записаться на тест-драйв. На вопрос, можно ли будет протестировать устройство в Таллинне в ближайшее время, пока нет ответа.