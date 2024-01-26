СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО ⟩ В Таллинне снова наблюдается наибольший рост цен

В Таллинне все цены на топливо выросли за неделю на 1 цент, в Вильнюсе бензин подорожал на полцента, а дизельное топливо - на 1,5 цента.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95 miles стоил 1,689 евро, что на 7,5 центов больше, чем в Риге, и на 24,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,739 евро, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 19,6 цента больше, чем в Вильнюсе.