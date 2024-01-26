ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Сто лет назад система образования в Эстонии функционировала гораздо более эффективно

В 1925 году в Министерстве образования Эстонии работало 45 человек.

В 2024 году их 315.

В 1925 году в Эстонии было 1300 начальных школ, а также гимназии и другие школы.

В 2024 году в Эстонии насчитывается порядка 500 общеобразовательных школ.

В 2024 году на одного чиновника будет приходиться 1,6 школы (а еще же есть чиновники местного самоуправления, которых всего 1000, то есть по два чиновника на школу).

В 1925 году на одного чиновника приходилось 28 школ.

Поэтому для восстановления разумной организации системы образования необходимо уволить 298 из 315 чиновников Министерства образования, восстановить равновесие. Тогда и зарплаты учителям можно будет поднять.

Школа в Вильянди, 1925 года. Фото: Jaan Riet, Viljandi muuseumi fotokogu