Пт, 26.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Сто лет назад система образования в Эстонии функционировала гораздо более эффективно

Ээрик-Нийлес Кросс
Copy
Ээрик-Нийлес Кросс.
Ээрик-Нийлес Кросс. Фото: Taavi Sepp

Член Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс предлагает простую (и, по его словам, конечно, задуманную как провокацию) идею об организации системы образования в Эстонии.

В 1925 году в Министерстве образования Эстонии работало 45 человек.

В 2024 году их 315.

В 1925 году в Эстонии было 1300 начальных школ, а также гимназии и другие школы.

В 2024 году в Эстонии насчитывается порядка 500 общеобразовательных школ.

В 2024 году на одного чиновника будет приходиться 1,6 школы (а еще же есть чиновники местного самоуправления, которых всего 1000, то есть по два чиновника на школу).

В 1925 году на одного чиновника приходилось 28 школ.

Поэтому для восстановления разумной организации системы образования необходимо уволить 298 из 315 чиновников Министерства образования, восстановить равновесие. Тогда и зарплаты учителям можно будет поднять.

Школа в Вильянди, 1925 года.
Школа в Вильянди, 1925 года. Фото: Jaan Riet, Viljandi muuseumi fotokogu
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх