Член Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс предлагает простую (и, по его словам, конечно, задуманную как провокацию) идею об организации системы образования в Эстонии.
ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Сто лет назад система образования в Эстонии функционировала гораздо более эффективно
В 1925 году в Министерстве образования Эстонии работало 45 человек.
В 2024 году их 315.
В 1925 году в Эстонии было 1300 начальных школ, а также гимназии и другие школы.
В 2024 году в Эстонии насчитывается порядка 500 общеобразовательных школ.
В 2024 году на одного чиновника будет приходиться 1,6 школы (а еще же есть чиновники местного самоуправления, которых всего 1000, то есть по два чиновника на школу).
В 1925 году на одного чиновника приходилось 28 школ.
Поэтому для восстановления разумной организации системы образования необходимо уволить 298 из 315 чиновников Министерства образования, восстановить равновесие. Тогда и зарплаты учителям можно будет поднять.