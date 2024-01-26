Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен сформировал рабочую группу для изучения возможности введения полного запрета на приобретение недвижимости российскими объединениями и гражданами, а также подготовки соответствующего законодательства.
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Финляндия может запретить сделки с недвижимостью с россиянами
«Мы знаем, что Россия может попытаться использовать владение недвижимостью для определенного влияния. Трудно заранее проверить и оценить, какие объекты недвижимости могут вызвать проблемы», - сказал Хаккянен.