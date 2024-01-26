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Финляндия может запретить сделки с недвижимостью с россиянами

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Развитие недвижимости в Хельсинки.
Развитие недвижимости в Хельсинки. Фото: Erakogu

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен сформировал рабочую группу для изучения возможности введения полного запрета на приобретение недвижимости российскими объединениями и гражданами, а также подготовки соответствующего законодательства.

«Мы знаем, что Россия может попытаться использовать владение недвижимостью для определенного влияния. Трудно заранее проверить и оценить, какие объекты недвижимости могут вызвать проблемы», - сказал Хаккянен.

«Поэтому в основе проекта лежит полный запрет, из которого при подготовке законодательства предусмотрены необходимые исключения. По ходу работы мы увидим, в каком виде закон может быть реализован», - сказал министр обороны в пресс-релизе.

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