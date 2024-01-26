Финляндия может запретить сделки с недвижимостью с россиянами

«Мы знаем, что Россия может попытаться использовать владение недвижимостью для определенного влияния. Трудно заранее проверить и оценить, какие объекты недвижимости могут вызвать проблемы», - сказал Хаккянен.

«Поэтому в основе проекта лежит полный запрет, из которого при подготовке законодательства предусмотрены необходимые исключения. По ходу работы мы увидим, в каком виде закон может быть реализован», - сказал министр обороны в пресс-релизе.