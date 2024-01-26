ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Министр внутренних дел обвиняет Каю Каллас во лжи

ERR обратился к Ляэнеметсу с вопросом о том, действительно ли министры не заинтересованы в том, чтобы найти необходимые деньги из бюджетов своих министерств.

«Конечно, это неправда, - подчеркнул Ляэнеметс. - Мне вообще стыдно комментировать такие вещи. Это такое пререкание. Мы уже неоднократно говорили, что вопрос не в том, будет ли это в конечном итоге за счет операционных расходов министерств, за счет сокращения Рийгикогу резервного фонда правительства или за счет какого-то другого источника. Это вопрос воли, и я утверждаю, что если воля есть, то ее можно согласовать менее чем за десять минут».

Хотя в четверг была надежда, что правительство достигнет соглашения по поводу зарплат учителей, в конце дня стало ясно, что многочасовые переговоры снова зашли в тупик и забастовка учителей продолжится.

Пока что Партия реформ достаточно четко заявила, что не желает выделять работникам образования дополнительные 10,8 млн евро.

Премьер-министр Кая Каллас в беседе с журналистами сравнила ситуацию с зарплатами учителей с автомобилем с дыркой в ​​бензобаке. «Представьте, что есть машина и обнаружилось, что в бензобаке дыра. Если мы продолжим заливать туда бензин, то он будет вытекать. Сначала нужно разобраться с этой дырой», - сказала она.

В своей речи премьер-министр в основном сосредоточилась на реформах образования и на том, как правительство будет работать вместе с работниками образования, чтобы спланировать для них лучшее будущее.