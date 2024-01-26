Лица, угрожающие национальной безопасности Латвии, пытались въехать в страну из Москвы

«Пограничник проверяет каждого человека индивидуально. Он берет у каждого документ, проводит собеседование и анкетирование. Если пограничник подозревает, что человек что-то скрывает или не говорит правду, или пытается обмануть относительно цели въезда, то есть повод вызвать человека на углубленное собеседование», - сказал Алексей Какаулин.

Если перевозка пассажиров автобусом в Россию и обратно сопряжена с рядом рисков, то почему эти поездки вообще разрешены? В Автотранспортной дирекции, отвечающей за лицензирование международных перевозок, заявляют, что были проведены обсуждения с экспертами Министерства сообщения.

«Вывод таков: именно регулярный транспорт лучше контролируется и с точки зрения безопасности несет меньшие риски по сравнению с нерегулярным транспортом. Следует отметить, что никаких запретов на такие регулярные перевозки пассажиров не наложено», - сказала представитель дирекции.

Даже если бы Латвия решила запретить передвижение частных лиц через границу с Россией, то это не достигло бы своей цели. Люди будут ездить в Россию и обратно через Эстонию. Для этого должно быть совместное решение с Эстонией.

По оценке VDD, любые поездки в Россию и Беларусь связаны с повышенными рисками для граждан Латвии. Большой риск - быть ложно обвиненным в нарушении закона. Чтобы получить свободу, нужно будет сотрудничать со спецслужбами, сообщает программа.

«Спецслужбы этих стран имеют широкие возможности по вербовке граждан Латвии. Спецслужбы России и Беларуси проводят усиленные проверки и допросы иностранцев, а также пытаются получить доступ к электронным устройствам физических лиц с целью получения от них информации. Поэтому VDD рекомендует жителям Латвии быть осторожными при контакте с любыми государственными учреждениями России и Беларуси», - ответили VDD программе.

МИД Латвии также неоднократно предупреждал о санкциях, рисках безопасности и репутации тех латвийских бизнесменов, которые сохраняют сотрудничество с государством-агрессором.

«Какая репутация? Мы с ними не сотрудничаем. Мы въезжаем и выезжаем. Это то же самое, что спрашивать, почему посольство Латвии находится в России. Наибольшее количество пассажиров, путешествующих из и в Россию, составляют граждане Украины. Мы предприниматели. Пока людям нужна эта услуга, она будет доступна», - сказал руководитель Ecolines.