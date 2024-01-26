Муж отказывается делить постель с женой-врачем: пока она не изменит свое поведение, я буду спать на диване

Врач-гинеколог и ее муж расходятся во мнениях по поводу принятий душа и гигиены. На форуме Reddit мужчина жалуется, что женщина не соглашается мыться перед сном, потому что не считает это необходимым.

«Моя жена - гинеколог и говорит, что мыться вечером для нее вообще непрактично и не считает это нужным нужно. По ее словам, на работе она одета стерильно, при общении с пациентами носит перчатки, утверждает, что не пачкается. Но недавно она рассказала о том, как соприкасается с телесными жидкостями пациентов, и мне это противно, - анонимно объясняет свою большую и искреннюю проблему он. - Поскольку моя жена не хочет мыться перед сном, я решил спать на диване в гостиной».