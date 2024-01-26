Спать в одной постели с супругом - это само собой разумеющаяся привычка, и так приятно в конце долгого дня прижаться к любимому человеку. Конечно, существуют и исключения. Стандарты этой пары настолько разные, что мужчина отказывается спать в одной постели со своей женой, которая работает врачом.
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Муж отказывается делить постель с женой-врачем: пока она не изменит свое поведение, я буду спать на диване
Врач-гинеколог и ее муж расходятся во мнениях по поводу принятий душа и гигиены. На форуме Reddit мужчина жалуется, что женщина не соглашается мыться перед сном, потому что не считает это необходимым.