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Муж отказывается делить постель с женой-врачем: пока она не изменит свое поведение, я буду спать на диване

Трийн Пальмипуу
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Мужчина на диване.
Мужчина на диване. Фото: Shutterstock

Спать в одной постели с супругом - это само собой разумеющаяся привычка, и так приятно в конце долгого дня прижаться к любимому человеку. Конечно, существуют и исключения. Стандарты этой пары настолько разные, что мужчина отказывается спать в одной постели со своей женой, которая работает врачом.

Врач-гинеколог и ее муж расходятся во мнениях по поводу принятий душа и гигиены. На форуме Reddit мужчина жалуется, что женщина не соглашается мыться перед сном, потому что не считает это необходимым.

«Моя жена - гинеколог и говорит, что мыться вечером для нее вообще непрактично и не считает это нужным нужно. По ее словам, на работе она одета стерильно, при общении с пациентами носит перчатки, утверждает, что не пачкается. Но недавно она рассказала о том, как соприкасается с телесными жидкостями пациентов, и мне это противно, - анонимно объясняет свою большую и искреннюю проблему он. - Поскольку моя жена не хочет мыться перед сном, я решил спать на диване в гостиной».

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