Много фото ⟩ Подводные камни рынка недвижимости: что может помешать продать квартиру

Желающий купить квартиру готов мониторить порталы чуть ли не круглосуточно. Это серьезная и утомительная работа: глаз начинает замыливаться уже после просмотра десятого объявления. Чем можно зацепить потенциального покупателя, как заставить его обратить на ваше объявление особое внимание? Это не цена, потому что он ищет, как правило, в одном ценовом диапазоне – в диапазоне банковского кредита. И не район, потому что редко кто бросается от Мяннику к Маяка. Это - фотографии!