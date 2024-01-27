Много фото ⟩ Подводные камни рынка недвижимости: что может помешать продать квартиру

Вы решили продать квартиру. С маклером уже встретились. С ценой, которую он вам назвал, согласились. Пора делать фотографии для рекламного объявления на портале недвижимости. Казалось бы, дело нехитрое: маклер придет и нащелкает. Да и у вас тоже телефон имеется. Но давайте подойдем к результату этого процесса с другой стороны: устроят ли ваши фотографии потенциального покупателя?
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Желающий купить квартиру готов мониторить порталы чуть ли не круглосуточно. Это серьезная и утомительная работа: глаз начинает замыливаться уже после просмотра десятого объявления. Чем можно зацепить потенциального покупателя, как заставить его обратить на ваше объявление особое внимание? Это не цена, потому что он ищет, как правило, в одном ценовом диапазоне – в диапазоне банковского кредита. И не район, потому что редко кто бросается от Мяннику к Маяка. Это - фотографии!