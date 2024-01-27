На самую крупную в Эстонии корпоративную вечеринку, то есть на новогодний корпоратив Grossi Toidukaupad, который пройдет в субботу в спортивном центре Раквере, ожидается почти 3500 гостей.
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Фото ⟩ Почти 3500 гостей: смотрите, как идет подготовка к самому крупному в Эстонии корпоративу
Один из главных организаторов праздника, гендиректор OG Elektra AS Райго Мылдер заявил, что, хотя организацией корпоратива пришлось начать заниматься еще осенью, более интенсивная работа по подготовке ведется последние две недели.