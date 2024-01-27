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Фото ⟩ Почти 3500 гостей: смотрите, как идет подготовка к самому крупному в Эстонии корпоративу

Мерли Раудла
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На самую крупную в Эстонии корпоративную вечеринку, то есть на новогодний корпоратив Grossi Toidukaupad, который пройдет в субботу в спортивном центре Раквере, ожидается почти 3500 гостей.

Один из главных организаторов праздника, гендиректор OG Elektra AS Райго Мылдер заявил, что, хотя организацией корпоратива пришлось начать заниматься еще осенью, более интенсивная работа по подготовке ведется последние две недели.

Для новогодней вечеринки Grossi Toidukaupad в спортивном центре Раквере подготовлены, например, 500 килограммов различных салатов, 110 килограммов рыбы в кляре, 100 килограммов куриного филе, 120 килограммов свиного жаркого, 200 килограммов соленой форели, 100 килограммов креветок, 200 килограммов тортов и 100 килограммов кренделей.

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