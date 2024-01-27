Платформа Airbnb разослала пользователям важные сообщения

В сообщениях говорится об обновлении условий предоставления услуг, в том числе и платежных. Будут обновлены у программы «Защита хозяев от ущерба», правила повторного бронирования и возврата средств, некоторые другие условия и правила и политика конфиденциальности.

«Это необходимо для развития нашего бизнеса и платформы. Кроме того, мы добавили полезную информацию о том, как обрабатываем персональные данные пользователей и учитываем законы и постановления, которые вскоре вступят в силу», - перечислены изменения.

С 1 апреля 2024 года в сервисный сбор за мультивалютные бронирования войдет дополнительная сумма в размере до 2% от общей стоимости (до вычета налогов). Такая схема будет действовать, если гость платит в валюте, отличающейся от валюты, установленной хозяином в объявлении. Больше информации вы найдете в статье о сервисных сборах Airbnb.

Обновления вступят в силу для существующих пользователей 28 марта 2024 года.