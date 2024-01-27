В Ласнамяэ водитель с признаками опьянения спровоцировал тяжелое ДТП

В пятницу, 26 января, в 20:24 на перекрестке Мустакиви-теэ и Петербури-теэ в Таллинне произошло ДТП: 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz C220D столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 45-летний мужчина, а Volkswagen в свою очередь врезался в остановившийся перед ним автомобиль Peugeot 208, которым управлял 22-летний мужчина.